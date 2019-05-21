Канны 2019: элегантная Лара Фабиан эпатировала публику в черно-белом платье

Вечерний образ певицы на Каннском кинофестивале

Лара Фабиан и Ева Лонгория Фото: Getty Images

Во Франции проходит 72-й ежегодный Каннский фестиваль. В этот раз мероприятие продолжается с 14 по 25 мая. На красной дорожке Каннского фестиваля 2019 уже появилось много звезд мирового масштаба. Неожиданным стало появление культовой французской певицы Лары Фабиан.

Смотрите видео, кто из звезд надел в Каннах украинскую вышиванку:

Певица появилась на вечеринке Global Gift Initiative в рамках Каннского кинофестиваля 2019 в элегантном платье из черного атласа. Вечерний наряд был украшен белыми вставками, которые в области декольте смыкались в форму банта. Слегка оголенные плечи придавали главной гости вечера женственности.

Певица Лара Фабиан в Каннах Фото: Getty Images

В целом фасон платья повторял стройные изгибы тела Лары, а голливудские кудри придавали эффектности. Макияж получился довольно насыщенным – визажисты сделали акцент на глазах певицы.

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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