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Канны 2019: неудачные образы звезд на красной дорожке

Кто из селебрити разочаровал в этом году?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Актриса Эмбер Херд
Актриса Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2019 завершился, звездные гости разъехались, а общество продолжает бурно обсуждать, чьи наряды в этом году получили статус самых провальных. 

На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку самых неудачных образов на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 

Не самую удачную ставку на наряд сделала популярная актриса Марион Котийяр. Знаменитость надела на красную дорожку черный трикотажный костюм, состоящий из кроп-топа и шортов свободного кроя. Вязаный костюм Марион решила украсить необычной верхней одеждой – джинсовым кимоно, украшенным азиатской росписью. В целом наряд смотрелся неоднозначно и совсем не празднично.

Марион Котийяр в Каннах
Марион Котийяр в Каннах
Фото: Getty Images

Не получилось вызвать восторг у публику еще у одной актрисы - Шарлотты Генсбур. Француженка появилась мини-платье от Saint Laurent с анималистичным принтом. Однако поклонники пришли к выводу, что наряд совершенно не подходит для красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля.

Шарлотта Генсбур в Yves Saint Laurent
Шарлотта Генсбур в Yves Saint Laurent

Также неоднозначным стало появление еще одной французской актрисы Марины Фуа, которая примеряла короткое платье бирюзового цвета. Во-первых, наряд совсем не выглядел празднично, во-вторых лаковые полуботинки и широкий пояс на талии отяготил look знаменитости. 

Актриса Марина Фуа
Актриса Марина Фуа
Фото: Getty Images

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

Австралийская актриса Марго Робби вроде и выбрала наряд от модного дома Chanel, но ситуацию это не спасло. Ее брючный костюм с белой блузкой не украшал знаменитую блондинку, а наоборот, придавал Марго нелепого вида. 

Марго Робби в костюме от Chanel
Марго Робби в костюме от Chanel

А вот платье экс-возлюбленной Джонни Деппа Эмбер Херд нельзя однозначно назвать худшим. Сам по себе наряд белого цвета от Claes Iversen смотрелся нежно, но коричневый широкий пояс напрочь испортил общую картину, придав грубости образу. 

Эмбер Херд в платье от Claes Iversen
Эмбер Херд в платье от Claes Iversen

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры.

А также смотрите в нашей подборке самые эффектные наряды звездных гостей на премьере фильма французского режиссера "Oh Mercy!".

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