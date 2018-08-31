Кара Делевинь примерила белье из новой коллекции Puma

Кара Делевинь стала частью рекламной кампании спортивного бренда Puma

Кара Делевинь в рекламе Puma. Фото: Puma

Актриса и модель Кара Делевинь, которая недавно целовалась в аэропорту с актрисой Эшли Бенсон, стала лицом новой рекламной кампании спортивного бренда Puma.

Кара Делевинь в рекламе Puma Фото: Puma

На снимках, которые уже есть в Сети, Кара запечатлена в гостиничном номере на фоне разбросанной постели. Актриса жадно ест какую-то выпечку, в руках держит пульт от телевизора, а рядом стоит дисковый телефон, будто она с минуты на минуту ожидает звонка.

Кара Делевинь в рекламе Puma Фото: Puma

При этом на ней надеты комплекты в спортивном стиле разных оттенков.

Кара Делевинь в рекламе Puma Фото: Puma

Напомним, ранее голливудская звезда Меган Фокс приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood.

Тем временем модель plus-size Тесс Холлидей появилась на обложке октябрьского номера Cosmopolitan. А в небольшом интервью рассказала о своем не всегда удачном сексуальном опыте, и поделилась подробностями их личной жизни с мужем.