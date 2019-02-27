Кара Делевинь удивила смелым декольте на показе Dior (фото)

26-летняя модель продемонстрировала нежный образ

Кара Делевинь в Dior Fall19 Фото: AFP

Известная голливудская модель и актриса Кара Делевинь появилась на показе коллекции модного дома Dior сезона осень-зима 2019-20, который состоялся в рамках парижской Недели моды.

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Модель, которая часто отдает предпочтение street style и обычно появляется на публике в образе хулиганки, удивила столь женственным нарядом. Знаменитость надела нежно-розовое плиссированное платье с откровенным декольте от модного дома Dior. Ее и вправду было не узнать.

Кара Делевинь в Париже Фото: AFP

Завершающая деталь коктейльного образа Кары Делевинь – пудровые туфли на завязках, напоминающие обувь балерины, и заплетенные в колосок волосы. Также к наряду знаменитости удачно были подобраны украшения – сдержанные серьги с жемчужными вставками и нюдовый макияж.

Видя такую леди, тяжело поверить, что знаменитая модель зачастую отдает предпочтение одежде более мужского типа.

Напомним, ранее лысая модель и актриса Кара Делевинь на жутком видео спародировала Голлума из "Властелина колец".

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