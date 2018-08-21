Карл Лагерфельд и дочь Синди Кроуфорд выпустили совместную коллекцию

Коллаборация модельера и юной модели получила название Karl Lagerfeld x Kaia

Карл Лагерфельд и Кайя Гербер. Фото: instagram.com/karllagerfeld

Всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер, снявшейся ранее в дерзкой фотосессии для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.

В Сети уже появились первые снимки рекламной кампании, над которой работал сам Лагерфельд. На них Кайя позирует на одном из пляжей Лос-Анджелеса в различных образах – от романтического до спортивного.

Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld Коллекция Karl Lagerfeld x Kaia. Фото: Karl Lagerfeld 1/18

Напомним, не так давно дочери голливудского актера Юэна МакГрегора, 22-летняя Клара и 16-летняя Эстер снялись в мини-ленте, посвященной знаменитой сумке Fendi Peekaboo, которая празднует свой первый юбилей – 10 лет. На видео девушки гуляют по полям и пляжам, отправляются в путешествие, ходят по городу. И везде при этом их неизменными спутницами остаются сумки.

А 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис стала лицом филиппинского бренда Penshoppe. Съемки новой рекламной кампании также прошли недавно в Лос-Анджелесе.