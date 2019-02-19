Карл Лагерфельд: интересные факты и биография легенды моды

Обожал книги и не употреблял алкоголь

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Знаменитый модельер и фотограф Карл Лагерфельд, ушедший из жизни в возрасте 85-лет, был и остается в памяти ценителей моды настоящей легендой. Он отличался особым фанатизмом в работе, оригинальными идеями и неповторимым вкусом.

Сегодня.Lifestyle подготовил факты из жизни Карла Лагерфельда, а также его краткую биографию.

Биография Карла Лагерфельда

Будущий модельер родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье крупного предпринимателя, владельца фабрики по производству сгущенного молока Отто Лагерфельда, который заработал немалое состояние на поставках консервированного молока в Европу.

С ранних лет Карл увлекался иностранными языками, чтением и музыкой. Карл получил хорошее образование именно в той сфере, которая интересовала его еще с детства – дизайнерское искусство.В 1953 году вместе с матерью он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1954 году получил Первую премию конкурса модельеров. В 1955 году получил Первую премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом французского модельера Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

Карл Лагерфельд в молодости Фото: AFP

В 1963 году Карл начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Fendi, Krizia, Charles Laurdan, создавая для каждого из них абсолютно разные коллекции. С 1983 года Карл Лагерфельд и до самой смерти возглавлял Дом Chanel.

Личная жизнь Лагерфельда

Легендарный модельер почти никогда не говорил о личной жизни, даже просто потмоу, что не любил этого делать. Не был женат, детей нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил один.НА вопросы о личной жизни после смерти Жака он говорил: "Моя любовь – в могиле, на этом все кончено. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично".

Интересные факты из жизни Карла Лагерфельда

Лагерфельд был фанатом диетической Coca-Cola.

Он хотел стать художником-мультипликатором.

При жизни Карл не пил и никогда не употреблял алкоголь.

Его любимые книги – сборник Эмили Дикинсон, поэзия Верлена, Рембо, Малларме, роман "Будденброки" Томаса Манна и "Год магического мышления" Джоан Дидион. Своей библией он называл "Чувство красоты" Сантаяна Джорджа.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Кошка Шупетт – не просто домашний питомец дизайнера. Она приносила Лагерфельду дополнительный заработок. В 2014 Шупетт снялась в рекламной кампании японского бьюти-бренда Shu Uemura, в 2015 в Colette начали продавать линию сумок и футболок с изображением кошки, а этим летом немецкая компания Steiff выпустила две тысячи игрушечных копий животного из искусственного меха и плюша. Цена одной игрушки – 545 долларов.

Ранее мы делали подборку лучших высказываний Карла Лагерфельда.

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