Карл Лагерфельд создал коллекцию для Puma

Известный кутюрье создал коллекцию для бренда спортивной одежды

Карл Лагерфельд. Фото: Getty

Бренд спортивной одежды Puma, недавно представивший новую рекламную кампанию с Карой Делевинь, в рамках проекта Suede 50, который привлекает к сотрудничеству дизайнеров, создал коллаборацию с Карлом Лагерфельдом.

Новая коллекция Карла Лагерфельда для Puma Фото: instagram/karllagerfeld

Как сообщается, в коллекцию войдут футболки, худи, спортивные штаны, сумки и даже комбинезон. А также несколько вариантов знаменитых кроссовок модели Suede 50. Купить это все можно будет уже с 19 октября.

Как сообщалось ранее, Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.

Напомним, ранее голливудская звезда Меган Фокс приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood.