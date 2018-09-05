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Карл Лагерфельд создал коллекцию для Puma

Известный кутюрье создал коллекцию для бренда спортивной одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Карл Лагерфельд. Фото: Getty
Карл Лагерфельд. Фото: Getty

Бренд спортивной одежды Puma, недавно представивший новую рекламную кампанию с Карой Делевинь, в рамках проекта Suede 50, который привлекает к сотрудничеству дизайнеров, создал коллаборацию с Карлом Лагерфельдом.

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Новая коллекция Карла Лагерфельда для Puma
Фото: instagram/karllagerfeld

Как сообщается, в коллекцию войдут футболки, худи, спортивные штаны, сумки и даже комбинезон. А также несколько вариантов знаменитых кроссовок модели Suede 50. Купить это все можно будет уже с 19 октября.

Как сообщалось ранее, Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.

Напомним, ранее голливудская звезда Меган Фокс приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood

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Источник: "Сегодня"
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