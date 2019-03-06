PR

Катя Дегтярь: Startup Stage – это место встречи для корпоративного бизнеса с рискованными предприятиями

Релевантность. Именно так Google завоевал пользователей других поисковиков и изменил их путь потребителя, ожидания и правила эффективной коммуникации с ними

Катя Дегтярь, Techstars weekend, Startup Grind

Релевантность это, пожалуй, главный тренд для целого 10-летия, когда CRM системы и системы удержания пользователя отдают первенство дигитализации, персонализации, правильному таймингу и контексту. Тренды имеют свойство меняться, а вместе с ними и потоки денег.

В Украине компании, которые круты в маркетинге, мы обсуждаем с восхищением в светских и домашних беседах каждый день. И как потребители, и как эксперты. UADIGITALS в этом году добавили специальную сцену с презентациями инновационных компаний и стартапов, чтобы попробовать увидеть, какими будут успешные продукты, методы коммуникации, и бизнес-процессы через пару лет. Во многих странах для корпоративных компаний выжившие стартапы – это индикатор новых рынков, новых способов потребления, и ценности, которую уже видят ранние адепты, а скоро примет и большинство. Это способ не упустить момент, тайминг, контекст, и клиента в нем.

Стартапы, не только те, что "выжившие", это очень рискованная для большинства и очень прибыльная для меньшинства история, которая для финансовой динамики корпораций мало пригодна. Среди выпускников американских вузов количество успешных стартапов стремиться к отметке 2%. В публичном поле мы видим успешные кейсы и попадаем в ловушку "выживших моряков, которым помогали киты" (false positive). Храбрые экспериментаторы, новаторы, предприниматели – совершают попытки найти в современных правилах игры (релевантность, дигитализация, контест, тайминг) новые продукты, способы коммуникации с клиентом, бизнес-процессы – бесстрашно, регулярно, и на первых порах за свои деньги (FFF). Startup Stage на UADIGITALS это созданное нами место встречи для корпоративного бизнеса с рискованными предприятиями, которые через пару лет могут оказаться очень успешными. "Киты", помогайте "морякам", – вдруг таки выживут и помогут вам заработать денег.

За последние 2-3 года в нашей динамичной стране мы увидели несколько программ развития стартапов, созданных во взаимодействии с корпоративным бизнесом, известными брендами, фондами. Стартап экосистема взрослеет. Появляются эксперты рынка, которые могут быть как опытными корпоративными сотрудниками в прошлом, так и молодыми предпринимателями, ИТ – инвесторами, которые уже успели получить ряд уроков и побед, вчерашними студентами иностранных МВА-программ, у которых мозг активен и мало приспособлен для сценарного бизнеса. Координаторы Startup Stage на UADIGITALS постарались пригласить выступить с докладами разнообразных и очень заметных экспертов экосистемы стартапов в Украине.

UADIGITALS продлится 2 дня, и ровно столько же – Startup Expo. Все стартапы, которые Вы увидите с презентациями на сцене имеют функциональный прототип, и большинство из них – ранние продажи. Задача Startup Expo – дать возможность участникам конференции ознакомиться с прототипами, а иногда уже с инновационными продуктами, из презентаций Startup Stage. C подробным списком участников Startup Stage и Startup Expo Вы можете ознакомиться на сайте UADIGITALS и чуть позже – в приложении конференции.

Релевантность, тренды, тайминг и многие другие индикаторы приближения клиентских денег и прибыли уже ждут Вас на ежегодной и открытой к экспериментам и развитию конференции UADIGITALS.

Регистрация здесь

Let’s rock!

Катя Дегтярь, Techstars weekend, Startup Grind

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram