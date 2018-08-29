Кайли Дженнер рассказала, что заставило ее заработать миллионы

Кайли Дженнер дала интервью Vogue, в котором рассказала о своем косметическом бренде

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер, которая недавно сделала операцию по уменьшению губ, появилась на обложке сентябрьского номера австралийского Vogue. Помимо фотосессии в свежих нарядах от премиальных брендов, в глянце также будет размещено интервью со звездой, которое она дала собственной сестре Кендалл.

Кайли решила поделиться с читателями причинами, благодаря которым она создала свой собственный косметический бренд, принесший ей миллионы.

Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue Кайли Дженнер Фото: Vogue 1/9

"Меня всегда очень волновал мой макияж. И я была просто одержима своими губами. Поэтому можно сказать, что неуверенность в себе и собственные недостатки мне удалось превратить в успешный бизнес. Я всегда хотела, чтобы мои губы выглядели объемнее. И по сей день не выхожу из дома без губной помады. Собственно, с этого и началась история бренда Kylie Cosmetics", – прокомментировала Дженнер.

Напомним, 10 августа, Кайли Дженнер отпраздновала свой 21-й день рождения и на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, где впервые показала лицо свой дочери Сторми.