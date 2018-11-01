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Кейт Миддлтон и Меган Маркл: кто тратит больше денег на одежду

Журналисты провели расследование, которое вас впечатлит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:02
Кто траптит больше - Кейт Миддлтон или Меган Маркл.
Кто траптит больше - Кейт Миддлтон или Меган Маркл.

Вот и подошел к концу тур герцога и герцогини Сассекских, за 16 дней которого Меган Маркл примерила 40 нарядов – напомним, едва ли не половина из них была синего цвета.  

Тем временем, как сообщает Daily Mail, журналисты проанализировали все, что надевала в эти дни герцогиня, и пришли к выводу, что за все это время на ее одежду было потрачено около 134-х тысяч долларов. Наряды, в которых Меган появлялась на публике, были не простые, в основном их создавали в ателье именитых брендов Givenchy, Jason Wu или Brandon Maxwell.

Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
Некоторые наряды Меган Маркл из последнего тура. Фото: AFP
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По предварительным подсчетам, Кейт Миддлтон за весь минувший год потратила на свой гардероб всего лишь на несколько тысяч долларов меньше, чем Меган за две недели. Что делает ее более экономной в сравнении с новоиспеченной герцогиней Сассекской.

Напомним, тем временем герцогиня Кембриджская посетила Имперский военный музей, где были представлены письма, написанные братьями ее прабабушки. Для своего выхода Кейт надела синее платье-футляр от бренда Jenny Packham, идеально подчеркнувшее ее фигуру. 

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Источник: "Сегодня"
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