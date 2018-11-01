Кейт Миддлтон и Меган Маркл: кто тратит больше денег на одежду
Журналисты провели расследование, которое вас впечатлит
Вот и подошел к концу тур герцога и герцогини Сассекских, за 16 дней которого Меган Маркл примерила 40 нарядов – напомним, едва ли не половина из них была синего цвета.
Тем временем, как сообщает Daily Mail, журналисты проанализировали все, что надевала в эти дни герцогиня, и пришли к выводу, что за все это время на ее одежду было потрачено около 134-х тысяч долларов. Наряды, в которых Меган появлялась на публике, были не простые, в основном их создавали в ателье именитых брендов Givenchy, Jason Wu или Brandon Maxwell.
По предварительным подсчетам, Кейт Миддлтон за весь минувший год потратила на свой гардероб всего лишь на несколько тысяч долларов меньше, чем Меган за две недели. Что делает ее более экономной в сравнении с новоиспеченной герцогиней Сассекской.
Напомним, тем временем герцогиня Кембриджская посетила Имперский военный музей, где были представлены письма, написанные братьями ее прабабушки. Для своего выхода Кейт надела синее платье-футляр от бренда Jenny Packham, идеально подчеркнувшее ее фигуру.