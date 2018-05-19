Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе

У принцессы Шарлотты была важная роль во время церемонии

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty 1/5

В субботу, 19 мая, состоялось главное светское событие года – свадьба Меган Маркл и принца Гарри.

Семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма была отведена важная роль во время церемонии. Принц Уильям был шафером, его сын принц Джордж – пажом, а дочка принцесса Шарлотта – одной из подружек невесты. А вот Кейт Миддлтон совершила свой первый светский выход после рождения третьего ребенка, принца Луи, который, к слову, тоже был приглашен на торжество, но остался дома с няней.

Кейт Миддлтон сделала ставку на бледно-желтый наряд от Alexander McQueen, в платье этого бренда она также выходила замуж за принца Уильяма. Она дополнила образ туфлями в тон и шляпкой с цветами.

А вот принцесса Шарлотта блистала в кутюрном наряде от Givenchy. Платье для Меган и наряды для подружек невесты разработала креативный директор бренда Клэр Уэйт Келлер. Учитывая, что подружки невесты были младше 10 лет, платья для них были сделаны с завышенной талией, пышными рукавчиками и дполнены карманами. Образы девочек дополняли цветочные обручи, которые для них выбрали Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в присутствии королевской семьи и звездных гостей, среди которых были замечены Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, чета Бекхэмов и другие. Свадебное платье для Меган Маркл создала креативный директор модного Дома Givenchy.