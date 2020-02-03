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Кейт Миддлтон надела старое платье на церемонию награждения премии BAFTA 2020

Герцогиня уже надевала наряд во время визита в Малайзию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне состоялась церемония награждения премии "BAFTA-2020". Кинособытие собрало как деятелей киноиндустрии, так и других знаменитостей. Не обошли вниманием это мероприятие и представители британской королевской семьи. По традиции, церемонию посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Узнайте в видео, почему Кейт Миддлтон шокировала британскую королеву:

Герцоги Кембриджские прошлись по красной дорожке последними, после чего поздравили всех участников и номинантов. Но наибольшее внимание журналистов привлекло платье герцогини Кембриджской.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Для этого особого выхода Кейт Миддлтон выбрала светлое вечернее платье с золотистой вышивкой в ​​восточном стиле. Наряд от Alexander McQueen прекрасно подчеркнул стройную фигуру британской красавицы.

А вот еще большей элегантности герцогини Кембриджской добавила прическа, которые жене принца Уильяма сделали ее личные стилисты. Маленький клатч и украшения от королевской семьи завершили look потрясающей Кейт.

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Кстати, наряд Кейт не новый – впервые это платье она надевала в Малайзии, в 2012-м во время официального турне по Юго-Восточной Азии. То, что Кэтрин надела старое платье, очень показательно. На фоне Мегзита и обвинений Меган Маркл в расточительстве Кейт лишний раз подчеркнула – мол, я не такая.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Малайзии
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Малайзии
Фото: Getty Images

Напомним, что Кейт уже не первый раз появляется на публике в старом наряде. Так, в городе Данди, где состоялось открытие филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee, Кейт прибыла в платье в шотландскую клетку тартан от любимого ею бренда Alexander McQueen.

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