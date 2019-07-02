Кейт Миддлтон очаровала красотой в белом платье на теннисном турнире: фото

Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную талию

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая на днях блистала в роскошном вечернем платье с оголенными плечами, решила снова поразить публику своей красотой. Супруга принца Уильяма эффектно появилась на лондонском турнире по теннису в белом наряде.

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Стоит отметить, что 37-летняя Кейт Миддлтон обладает утонченной фигурой и ее стилисты не упускают моментов, чтобы не подчеркнуть ее элегантными нарядами. Так, для очередного публичного выхода герцогиня Кембриджская облачилась в летнее белое платье-миди, которое было декорировано черными пуговицами, поясом на талии и пурпурным бантиком на груди. Плиссированные вставки на передней части изделия придавали романтичных мотивов.

Кейт Миддлтон на теннисном турнире Фото: Getty Images

Ее непринужденный и в то же время праздничный образ дополняли детали в черных оттенках – солнцезащитные очки, сумочка и туфли лодочки на каблуках. Украшения из королевской коллекции завершили аутфит герцогини.

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальными укладкой и макияжем.

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