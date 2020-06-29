Кейт Миддлтон восхитила образом в цветочном платье с рукавами-фонариками

Герцогиня Кембриджская посетила детский хоспис в Норфолке

Кейт Миддлтон все чаще стала появляться на публике во время пандемии. На днях герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham, а теперь она побывала в детском хосписе в Норфолке, где посадила большой подсолнечник. Об этом сообщается на официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram.

Напомним, что недавно Иванка Трамп показала, как носить самое трендовое платье этого лета.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На публике супруга принца Уильяма появилась в безупречном летнем образе – лиловом цветочном платье с трендовыми рукавами-фонариками. Наряд миди длины от Faithfull the Brand Кейт сочетала с лаконичными бежевыми босоножками на танкетке.

Ее лук дополнили серьги-кольца, перстень с драгоценным камнем, и ровные волосы с косым пробором. Как всегда, герцогиня выглядела безупречно.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Отметим, что Кейт Миддлтон, которая активно занимается благотворительностью, высадила растение на территории медицинского центра в память о 9-летнем мальчике, недавно умершего от редкой болезни. Кейт Миддлтон также помогла высадить и другие цветы, которые украсили территории хосписа.

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