Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Президент Украины с супругой пребывают с официальным визитом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой отправились с официальным визитом в Великобританию. Пара уже успела провести встречу с внуком Елизаветы II принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

На странице Елены Зеленской в Instagram появились фото с их официальной встречи.

"Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!" – подписала снимки Елена Зеленская.

Соответствующие фото появились и на официальной странице герцогов Кембриджских в соцсети.

Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Разбираем стильные look`и Елены и Кейт, которые они подобрали для встречи.

Образ Елены Зеленской

Для мероприятия первая леди Украины облачилась в белоснежный костюм – элегантный пиджак, который Елена подпоясала коричневым тонким ремешком и юбка длины миди. В руках у Зеленской была небольшая сумочка в тон ремню.

Владимир и Елена Зеленские Фото: Reuters

Первая леди надела черные классические лодочки на невысоком каблуке. Волосы Елена уложила волнами.

Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уиляьмом и Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ Кейт Миддлтон

Кейт – большая любительница синего цвета и всех его оттенков. Поэтому, выбирая наряд для мероприятия, герцогиня не стала изменять своим предпочтениям и надела голубое платье длины чуть выше колена. Талию Миддлтон подчеркивал широкий ремень.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Reuters

Под платье Кейт подобрала нюдовые лодочки на каблуке. В качестве аксессуара герцогиня Кембриджская надела кулон в тон платью.

Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу. Мы также сообщали, что Кейт Миддлтон повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana.

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