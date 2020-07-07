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Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником

Сегодня, 12:17

Герцоги Кембриджские совершили первый совместный выход в свет после ослабления карантина

После ослабления карантина Кейт Миддлтон стала часто появляться на публике. Ранее герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham и детский хоспис в Норфолке. На этот раз она побывала в больнице в Кингс-Линне вместе со своим супругом, принцем Уильямом.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала безупречное синее платье в цветочный принт. Отметим, что именно такой рисунок является в летнем сезоне 2020 одним из трендовых, особенно, если говорить о платьях.

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Наряд герцогини идеально подчеркивает ее талию, а сдержанности придают длинные рукава и белый воротничок.

Кейт Миддлтон в платье Beulah London
Кейт Миддлтон в платье Beulah London
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Волосы Миддлтон собрала в высокий хвост, что сделало ее лук немного строгим и лаконичным. В качестве аксессуаров она использовала серьги и перстень с камнем.

Фото с мероприятия были размещены на официальной странице Кейт и Уильяма в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Совсем недавно Иванка Трамп показала, как носить самое трендовое платье этого лета. Мы также писали о том, как носить и с чем сочетать льняные вещи.

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