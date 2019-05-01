Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent

54-летний актер снялся в рекламной кампании коллекции AW19

Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent Фото: Instagram/ysl

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз совсем недавно принял участие в шикарной фотосессии для издания GQ. Не успели поклонники звезды "Джона Уика" оправиться от восторга, как стало известно о том, что 54-летний Ривз стал лицом бренда Saint Laurent.

Так, актер будет представлять новую коллекцию Saint Laurent сезона осень-зима 2019/2020. Об этом сообщил директор французского модного дома Энтони Ваккарелло.

На официальной странице Saint Laurent в Instagram опубликованы несколько свежих снимков, на которых Киану позирует в своем привычном брутально-угрюмом образе.

Известно, что над кампанией AW19 работал британский фэшн-фотограф Дэвид Симс.

Напомним, что в недавнем интервью Киану Ривз рассказал о своем увлечении, а также поделился мыслями о карьере и смерти. Он признался, что никогда не думал, что в возрасте 54 лет будет выполнять сложные трюки для фильмов.

Мы также рассказывали о том, как Киану Ривз помог пассажирам самолета во время экстренной посадки.

Почему Киану Ривза называют самой грустной звездой Голливуда, смотрите в коротком ролике:

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