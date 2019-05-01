Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent

54-летний актер снялся в рекламной кампании коллекции AW19

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
Фото: Instagram/ysl

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз совсем недавно принял участие в шикарной фотосессии для издания GQ. Не успели поклонники звезды "Джона Уика" оправиться от восторга, как стало известно о том, что 54-летний Ривз стал лицом бренда Saint Laurent. 

Так, актер будет представлять новую коллекцию Saint Laurent сезона осень-зима 2019/2020. Об этом сообщил директор французского модного дома Энтони Ваккарелло. 

На официальной странице Saint Laurent в Instagram опубликованы несколько свежих снимков, на которых Киану позирует в своем привычном брутально-угрюмом образе.  

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl)

Известно, что над кампанией AW19 работал британский фэшн-фотограф Дэвид Симс. 

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl)

Напомним, что в недавнем интервью Киану Ривз рассказал о своем увлечении, а также поделился мыслями о карьере и смерти. Он признался, что никогда не думал, что в возрасте 54 лет будет выполнять сложные трюки для фильмов. 

Мы также рассказывали о том, как Киану Ривз помог пассажирам самолета во время экстренной посадки.

Почему Киану Ривза называют самой грустной звездой Голливуда, смотрите в коротком ролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Малиновая юбка Givenchy и черное платье Dior: два роскошных образа Шарлиз Терон   HOT! Роналду презентовал коллекцию нижнего белья в стиле супергероев Как менялся стиль первых леди Украины: фото
Киану Ривз актер мода Saint Laurent
Реклама

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?
Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Популярные статьи

Сегодня, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Сегодня, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 18:04Афиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

Вчера, 13:25Техно

Смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность

Вчера, 12:09Афиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

Вчера, 10:08Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:56Food

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Вчера, 08:41Fun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

29 апреляШоу-бизнес

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

29 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

29 апреляШоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

29 апреляFun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

28 апреляШоу-бизнес

Известный британский актер рассказал о неизлечимой болезни

28 апреляШоу-бизнес

Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети"

Новости партнеров

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище