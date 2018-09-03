Китайский календарь стрижек на сентябрь, влияющий на судьбу

Результат проявляется в течение недели после похода к парикмахеру и держится несколько недель

Китайский календарь стрижек на сентябрь 2018. Фото: pixabay

Астролог и специалист по фэн-шуй Виталий Дяченко специально для Сегодня.Lifestyle подготовил китайский календарь стрижек на сентябрь. Он не имеет отношения к лунным календарям, которые опубликованы по всему Интернету. Результат проявляется в течение недели после похода к парикмахеру и держится несколько недель.

Если животное вашего года рождения на определенный день не указано — лично на вас день не влияет. Но лучше выберите день, который позитивно влияет на ваш год рождения по китайскому календарю. Желательно стричься в светлое время суток, и обратите внимание на дни, когда стрижка не рекомендована никому. Кстати, речь идет лишь о стрижке; окрашивать волосы можно в любой день.

В сентябре благоприятных дат больше, чем в прошлом месяце. Для тех, кто хочет проверить влияние стрижки на доходы, обратите внимание на 3, 12, 14 сентября. Как показывает опыт, на такие даты к парикмахеру записываются задолго наперед.

1 сентября — риск серьезного ухудшения здоровья у Крысы, Кабана.

2 сентября — обострение хронических заболеваний у Быка, Тигра.

3 сентября — неожиданные доходы у Крысы, Дракона, Козы. При этом стрижка не рекомендуется Петуху, Кабану.

4 сентября — риск инфекционных заболеваний у Обезьяны, Петуха.

5 сентября — повышение внутриглазного давления у Быка, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны.

6 сентября — душевное спокойствие у Крысы, Тигра, Кролика, Лошади, Обезьяны, Петуха. При этом стрижка не рекомендуется Быку, Дракону, Козе, Собаке.

7 сентября — радостные события у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. При этом стрижка не рекомендуется Тигру, Кролику.

8 сентября — душевные переживания и нервное напряжение у Крысы, Дракона, Змеи, Обезьяны, Кабана.

9 сентября — критика и столкновение с опасными ситуациями. От стрижки лучше отказаться всем.

10 сентября — ухудшение здоровья у Дракона, Петуха, Собаки.

11 сентября — заболевания и ссоры у Тигра, Обезьяны, Петуха, Собаки, Кабана.

12 сентября — неожиданные доходы у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Лошади.

13 сентября — улучшение здоровья и рост сил у Кролика, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Дракону, Козе, Собаке.

14 сентября — рост благосостояния у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.

15 сентября — незапланированные финансовые потери у Крысы, Кабана.

16 сентября — критика и несправедливое осуждение у Обезьяны.

17 сентября — улучшение здоровья и рост сил у Козы, Собаки. Не рекомендуется Кролику.

18 сентября — легкое недомогание у Кролика, Обезьяны, Петуха.

19 сентября — радостные события у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Змее и Лошади.

20 сентября — прояснение ситуации, мудрые решения у Крысы, Тигра, Кролика, Обезьяны, Петуха. Стрижка не рекомендуется Быку, Дракону, Лошади, Козе, Собаке.

21 сентября — опасное заболевание у Тигра, Кролика.

22 сентября — творческая реализация, стремление к личностному росту у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе, Кабану.

23 сентября — от стрижки лучше отказаться, особенно Крысе.

24 сентября — упадок сил у Петуха.

25 сентября — ухудшение жизненных условий и здоровья у Обезьяны, Петуха.

26 сентября — ухудшение жизненных условий и здоровья у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Кабана.

27 сентября — ухудшение кровообращения у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

28 сентября — незапланированные траты у Тигра, Кролика.

29 сентября — неудовлетворенность своим образом питания у Крысы, Быка, Тигра, Кабана.

30 сентября — серьезное ухудшение здоровья у Петуха, Собаки, Кабана.