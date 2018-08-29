Клаудиа Шиффер показала главные тренды осени

Клаудия Шиффер снялась для парижского Vogue и показала главные тренды осени

Клаудиа ШИффер. Фото: instagram/claudiaschiffer

Супермодель Клаудия Шиффер, которая недавно провела экскурсию по своему особняку, стала главной героиней сентябрьского номера парижского Vogue.

На страницах модного глянца звезда появится в оver-size брюках, блузках и ковбойских сапогах от таких всемирно известных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.

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Как утверждают стилисты журнала, именно такие образы будут популярны грядущей осенью и должны присутствовать в гардеробе каждой модницы.

Напомним, не так давно всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.

В то же время для новой рекламной кампании Fendi были приглашены одни из самых ярких моделей современности, среди которых сестры Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.