Клетчатое пальто с вышивкой: пример делового стиля от Терезы Мэй

Британская политик примеряла элегантный наряд

Премьер-министр Британии Тереза Мэй Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – пример для подражания. Каждый ее выход на публику сопровождается нескучными деловыми нарядами. Недавно на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель чиновница надела ярко-синий костюм с облегающей юбкой и украсила образ туфлями с хищным принтом.

Теперь мы видим британского политика на праздничной службе в церкви, куда Тереза Мэй нарядилась в клетчатое пальто с накладными черными карманами. Главной атрибутикой верхней одежды стала необычная вышивка на плечах лилового оттенка.

Тереза Мэй в клетчатом пальто с лиловой вышивкой на плечах Фото: Getty Images

Под пальто Тереза Мэй подобрала total black – черные брюки-бананы и майку. Из украшений – на шее любимые серебристые бусы, а в ушах массивные серьги. Также идеально под ее праздничный образ подходили черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.

Тереза Мэй со своим супругом Филиппом Фото: Getty Images

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом.

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram