Компания Crocs закрывает все свои фабрики

В компании Crocs грядут большие перемены, которые начинаются с закрытия фабрик и магазинов

Детские кроксы. Фото: instagram.com/crocs

Всемирно известная обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабриках и уходе в отставку финансового директора, сообщили CBS News. В официальном пресс-релизе также отмечается, что ранее в этом году было остановлено производство обуви в Мексике в Италии. А 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем.

Примечательно, что при этом представители Crocs заявили о росте доходов на 4,7% во втором квартале 2017 года. Благодаря чему стоимость акций компании выросла на 43% с начала нынешнего. Видимо, для поддержки производственных мощностей этого недостаточно.

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Пока сложно понять, чем в итоге обернутся для поклонников бренда все эти изменения, но прощаться с любимыми "уродцами" точно пока еще рано. Не исключено, что за счет закрытия фабрик и некоторых магазинов компания просто рассчитывает сократить расходы и увеличить прибыль.

Напомним, что компания Crocs была основана в США в 2002 году. С тех пор ее обувь стала очень популярной во всем мире из-за простого и удобного дизайна. Хотя благодаря ему же обувь из пены неоднократно попадала во всевозможные антирейтини, а в 2010 году журнал Time включил Crocs в список "Худших изобретений человечества".

Напомним, ранее гарвардские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что обувь на каблуках является самой худшей для здоровья человека. Эксперты рекомендуют чаще ходить на отдыхе босиком, чтобы улучшить работу мышц ног.