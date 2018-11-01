Королева Хэллоуина: Хайди Клум показала свой необычный костюм

Мы все очень ждали этого выхода

Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц. Фото: AFP

Немецкая модель Хайди Клум, которая на днях порадовала своих подписчиков в Instagram новыми снимками со своим 29-летним бойфрендом, гитаристом коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем, стала гостьей вечеринки, посвященной Хэллоуину. Стоит признаться, именно ее появления мы ждали больше всего.

Хайди Клум Фото: AFP

Дело в том, что за Хайди уже давно закрепилось звание Королевы Хэллоуина, поскольку ежегодно она подходит к выбору костюма со всей ответственностью и фантазией, на которую способна. После часов, потраченных на грим, модель в своей время появлялась в образе зомби, состаривалась на сотню лет и даже становилась своим собственным клоном. В этом же году она выбрала не только сложный, но и очень яркий образ – принцесс Фионы, подружки зеленого огра Шрека.

Хайди Клум Фото: AFP

При этом ее бойфренду Тому досталась роль самого здоровяка. Прибыла пара, разумеется, в карете, а собой на вечеринку взяли и троих своих зеленых детишек – видимо, няня в этот вечер была занята.

Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц Фото: AFP 1/6

Напомним, на днях модель рассказала о том, как относится к критике в свой адрес за ее "голые" фото в соцсетях.