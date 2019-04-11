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Королева Летиция примеряла изумрудное плате-плиссе за 11 000 гривен

Испанская королева надела яркий наряд от любимого бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Испанская королева Летиция
Испанская королева Летиция
Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция обожает стильные вещи и каждый ее выход подточен согласно последним законам моды. Причем, среди ее нарядов можно отыскать как дорогостоящие, так и бюджетные наряды.

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Для официальной поездки в мадридский монастырь супруга короля Филиппа VI облачилась в изумрудное платье с плиссированной юбкой. Наряд с этническим принтом от любимого бренда Sandro обошелся королеве в 315 фунтов (около 11 000 гривен). 

Королева Летиция в платье с плиссированной юбкой
Королева Летиция в платье с плиссированной юбкой
Фото: Getty Images

В завершении яркого образа 46-летняя госпожа Летиция накинула на плечи черное пальто из кашемира и обула лаковые туфли с заостренным носком. В макияже и прически стилисты испанской королевы сделали акцент на натуральности. 

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.

Также смотрите в нашем сюжете о последних скандалах, связанных с испанской королевской семьей:

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