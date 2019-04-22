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Королева Летиция в бюджетном платье Massimo Dutti посетила пасхальную службу

Испанская королева надела сдержанное платье для службы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция
Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция не пренебрегает бюджетной одеждой – на ее стройной фигуре стильно и дорого смотрятся бренды даже из масс-маркета. Недавно мы видели Ее Величество в бюджетном костюме Zara ярко-оранжевого цвета.

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Для праздничной службы в церкви жена испанского короля снова остановила свой выбор на бюджетном наряде – темно-синем платье в цветочный принт от известного бренда Massimo Dutti. Праздничный look госпожи Летиции был сдержанным и без лишнего изящества. 

Королева Летиция в Massimo Dutti позирует со своей семьей
Королева Летиция в Massimo Dutti позирует со своей семьей
Фото: AFP

Тонкий пояс на талии подчеркивал миниатюрность королевы, а туфли на шпильке в тон наряду – стройные и подтянутые ноги. Красный клатч придал ярких красок однотонному образу. 

Королева Летиция довершила праздничный образ красным клатчем
Королева Летиция довершила праздничный образ красным клатчем
Фото: AFP

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.

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