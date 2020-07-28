Королева Летиция вышла в свет в изумрудном платье с вышивкой

Свой наряд Ее Величество сочетала с эспадрильями

47-летняя королева Летиция появилась на публике в элегантном платье изумрудного цвета. Во время пандемии Ее Величество вместе с мужем, королем Филиппом VI продолжает тур по автономным республикам Испании.

Королевская чета посетила медицинский центр Ramon y Cajal в Наварре. На публике испанская королева появилась в изумрудном платье Sandro с вышивкой, плиссированной юбкой и рукавами 3/4. На ее лице была защитная маска, а волосы аккуратно уложены.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила светлыми эспадрильями на высокой платформе и завязках. Отметим, что эту обувь Летиция уже не первый раз выбирает для мероприятий и встреч во время тура.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Примечательно также, что в этом изумрудном платье Ее Величество уже появлялась на мероприятии в 2018 году. Однако тогда на ее ногах были черные лаковые лодочки Prada.

А недавно мы писали, что королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем на официальной встрече.

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