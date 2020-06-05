Королева Нидерландов посетила театр в платье вышиванке

Королева Максима впечатлила безупречным образом

В мае мы отметили очередной День вышиванки, и по этому поводу писали о том, как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом, и кто из мировых селебритис носит одежду с орнаментом. На этот раз ряды поклонниц вышивки пополнила королева Нидерландов Максима. Ее Величество появилась вместе с королем Виллемом-Александром в одном из театров Южной Голландии, открывшемся после карантина.

Королевские супруги стали одними из первых зрителей спектакля "Национальный театр всегда играет", специально созданного для показов после карантина.

Король и королева Нидерландов Фото: instagram.com/koninklijkhuis

Королева Максима, которая всегда очень точно выбирает стильные деловые образы, пришла на светское событие в черном платье с трендовыми широкими рукавами и пышной юбкой.

Особым украшением платья стал разноцветный геометрический орнамент на груди. Образ королева Нидерландов дополнила черными босоножками на каблуках и лаконичной укладкой.

Королева Максима в платье вышиванке | Фото: instagram.com/koninklijkhuis

Ранее мы также вспоминали яркие выходы первых леди Украины в вышиванках, а еще публиковали ТОП-10 образов в вышиванке на лето.

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