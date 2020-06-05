Королева Нидерландов посетила театр в платье вышиванке
Королева Максима впечатлила безупречным образом
В мае мы отметили очередной День вышиванки, и по этому поводу писали о том, как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом, и кто из мировых селебритис носит одежду с орнаментом. На этот раз ряды поклонниц вышивки пополнила королева Нидерландов Максима. Ее Величество появилась вместе с королем Виллемом-Александром в одном из театров Южной Голландии, открывшемся после карантина.
Королевские супруги стали одними из первых зрителей спектакля "Национальный театр всегда играет", специально созданного для показов после карантина.
Королева Максима, которая всегда очень точно выбирает стильные деловые образы, пришла на светское событие в черном платье с трендовыми широкими рукавами и пышной юбкой.
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Особым украшением платья стал разноцветный геометрический орнамент на груди. Образ королева Нидерландов дополнила черными босоножками на каблуках и лаконичной укладкой.
Ранее мы также вспоминали яркие выходы первых леди Украины в вышиванках, а еще публиковали ТОП-10 образов в вышиванке на лето.
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