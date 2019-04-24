Королевская мода: свитер, как у принца Луи, раскупили за несколько часов

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма способствует продажам в масс-маркете

Маленький принц Луи Фото: AFP

В честь дня рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи, которому исполнился годик, Кенсингтонский дворец обнародовал новые снимки мальчика.

Маленький принц был запечатлен в милом свитере синего цвета с собачкой на груди от бюджетного бренда Trotters. Некоторым британцам так понравился наряд Луи, что они тотчас отправились в магазин с надеждой приобрести такой же свитер. Отметим, что стоимость вещи составляет 44 фунта (около 1 500 гривен).

Принц Луи в голубом свитере с собачкой Фото: AFP

Как сообщает The Daily Mail, свитер был раскуплен в интернет-магазине за несколько часов после обнародования фото. Не всем мамам посчастливилось приодеть ребенка так же, как королевское чадо, поэтому предприимчивые продавцы после sold out выставили на продажу еще несколько моделей, правда, по завышенной вдвое цене.

Также в честь дня рождения Луи Сегодня.Lifestyle подготовили все интересные факты о маленьком принце.

К слову, совсем скоро в королевской семье Британии произойдет еще одно пополнение. Жена принца Гарри Меган Маркл беременна первенцем и должна родить со дня на день. Недавно супруги разозлили публику своим заявлением относительно предстоящих родов.

Подробности празднования дня рождения Луи смотрите в нашем сюжете:

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