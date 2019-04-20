Королевский стиль: самые красочные наряды Елизавета II

Смотрите подборку самых лучших образов королевы Британии

92-летняя королева Великобритании Елизавета II Фото: Getty Images

21 апреля английской королеве Елизавета II исполнится 93 года. К слову, королевская семья в этот день будет сразу отмечать два праздника – день рождение Ее Величества и католическую Пасху.

Несмотря на свой преклонный возраст, Елизавета II на протяжении всего года вела активную общественную жизни и часто радовала публику яркими нарядами на официальных и светских мероприятиях.

Но главное ее украшение в любом образе – искренняя улыбка. В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых ярких и красивых нарядов Ее Величества.

Основными элементами гардероба королевы Елизаветы II являются платья или костюмы средней длины в сочетании с дамскими шляпами. В основном Ее величество предпочитает яркие цвета – желтый, зеленый, коралловый и даже персиковый.

Нежный образ для свадьбы внучки

Разумеется, самый роскошный наряд Елизавета II продемонстрировала во время торжественных мероприятий по случаю свадьб ее внучки принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

На церемонию Елизавета II надела длинное пальто небесно-голубого оттенка с золотым пуговицами, в разрезе которого виднелась голубая юбка в тон, расшитая золотым кружевом. Королевскую голову увенчала элегантная шляпка в голубых с золотом тонах, украшенная искусственными цветами. Акценты Елизавета предпочла расставить при помощи черной сумки и таких же туфель на каблуке.

Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP 1/6

В бриллиантах и короне: Елизавета II принимала гостей в Букингемском дворце

Для государственного банкета в Букингемском дворце британская королева надела белое платье в пол с кружевной отделкой. Дополнили образ сумка и туфли в тон. Голову королевы венчала корона с драгоценными камнями, а шею украшало не менее роскошное колье.

Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP Елизавета II на ужине в Букингемском дворце Фото: Фото: AFP 1/6

В ярко-голубом костюме и без шляпки

Для официального приема в Виндзорском дворце мы видим Ее Величество в костюме необычной тканевой фактуры насыщенного голубого цвета с бирюзовыми пуговицами. Правда, на сей раз без шляпы, но с идеальной укладкой и дорогими украшениями – жемчужным ансамблем из сережек и ожерелья, а также традиционно на воротнике сверкает драгоценная брошь.

Королева Англии Елизавета II в ярко-голубом костюме с юбкой Фото: AFP

И, конечно же, главный атрибут женского гардероба – черная лаковая сумочка в сочетании с лаковыми туфлями на устойчивом каблуке. Загадочности и женственности королевскому образу придавали черные перчатки.

Один из самых ярких аутфитов королевы в насыщенно оранжевом костюме

Недавно мы видели в Лондоне Елизавету II в ярком оранжевом пальто ниже колен, под которое она надела бирюзовое платье с цветочным принтом, и шляпу с цветами.

Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP 1/6

Ее Величество для выхода в свет выбрала также свои любимые украшения – жемчужный гарнитур. Аутфит королевы Великобритании дополняли черные туфли на низком ходу от марки Anello & Davide. Невозможно было не заметить бриллиантовую брошь на груди Елизаветы II, которая была изюминкой весеннего образа королевы.

Цвет настроения синий

Королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором она прибыла в Лондон. 92-летняя королева появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпке с меховой отделкой. Из-под классического пальто виднелось синее платье в цветочный принт. В подборе украшений Елизавета II была как всегда консервативна – элегантность образа подчеркнули жемчужное ожерелье и серьги. Особый восторг у публики вызвала новая брошь королевы в виде пера с голубым камнем.

Елизавета II прибыла в Лондон на мероприятие Фото: AFP

Больше эпатажа: шляпа с перьями и светло-сиреневое пальто

Для службы в церкви Святой Магдалены британская королева надела светло-сиреневое пальто с отделкой из тесьмы цвета фуксии, и шляпку в тон, украшенную перьями. В вырезе пальто можно было разглядеть светлое платье с пестрым цветочным принтом, а дополнили образ черные перчатки, туфли и сумка.

Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP 1/5

Королевский образ в розовых оттенках

На очередное светское мероприятие Елизавета II надела яркое пальто цвета фуксии и шляпку в тон, декорированную красными перьями. При этом на королеве было платье с красной полосой, очень с ними сочетавшееся. Дополнили образ черные туфли, сумка и бархатные перчатки.

Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP Елизавета II Фото: Фото: AFP 1/8

Ярко-желтое пальто для службы в церкви

Из последних ее выходов в свет перед днем рождения стало ее появление во время службы в виндзорской часовне Святого Георгия. Сама королева, по традиции, надела пальто со шляпкой c фиолетовым декором. И снова выбор Ее величества пал на самые яркие краски – желтый. В тандеме с цветочным платьем желтое пальто освежало Елизавету II.

К красочному наряду английская королева обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руках, которые были спрятаны под черными перчатками, держала кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга и, разумеется, брошку с бриллиантами.

Елизавета II в ярко-желтом пальто Фото: AFP

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты. О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:

Смешные моменты. Елизавета II

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram