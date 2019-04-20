Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королевский стиль: самые красочные наряды Елизавета II

Смотрите подборку самых лучших образов королевы Британии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
Фото: Getty Images

21 апреля английской королеве Елизавета II исполнится 93 года. К слову, королевская семья в этот день будет сразу отмечать два праздника – день рождение Ее Величества и католическую Пасху.

Несмотря на свой преклонный возраст, Елизавета II на протяжении всего года вела активную общественную жизни и часто радовала публику яркими нарядами на официальных и светских мероприятиях.

Но главное ее украшение в любом образе – искренняя улыбка. В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых ярких и красивых нарядов Ее Величества.  

Основными элементами гардероба королевы Елизаветы II являются платья или костюмы средней длины в сочетании с дамскими шляпами. В основном Ее величество предпочитает яркие цвета – желтый, зеленый, коралловый и даже персиковый. 

Нежный образ для свадьбы внучки 

Разумеется, самый роскошный наряд Елизавета II продемонстрировала во время торжественных мероприятий по случаю свадьб ее внучки принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

На церемонию Елизавета II надела длинное пальто небесно-голубого оттенка с золотым пуговицами, в разрезе которого виднелась голубая юбка в тон, расшитая золотым кружевом. Королевскую голову увенчала элегантная шляпка в голубых с золотом тонах, украшенная искусственными цветами. Акценты Елизавета предпочла расставить при помощи черной сумки и таких же туфель на каблуке.

Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
1/6

В бриллиантах и короне: Елизавета II принимала гостей в Букингемском дворце

Для государственного банкета в Букингемском дворце британская королева надела белое платье в пол с кружевной отделкой. Дополнили образ сумка и туфли в тон.  Голову королевы венчала корона с драгоценными камнями, а шею украшало не менее роскошное колье.

Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
Елизавета II на ужине в Букингемском дворце
Фото: Фото: AFP
1/6

В ярко-голубом костюме и без шляпки 

Для официального приема в Виндзорском дворце мы видим Ее Величество в костюме необычной тканевой фактуры насыщенного голубого цвета с бирюзовыми пуговицами. Правда, на сей раз без шляпы, но с идеальной укладкой и дорогими украшениями – жемчужным ансамблем из сережек и ожерелья, а также традиционно на воротнике сверкает драгоценная брошь.

Королева Англии Елизавета II в ярко-голубом костюме с юбкой
Королева Англии Елизавета II в ярко-голубом костюме с юбкой
Фото: AFP

И, конечно же, главный атрибут женского гардероба – черная лаковая сумочка в сочетании с лаковыми туфлями на устойчивом каблуке. Загадочности и женственности королевскому образу придавали черные перчатки.

Один из самых ярких аутфитов королевы в насыщенно оранжевом костюме 

Недавно мы видели в Лондоне Елизавету II в ярком оранжевом пальто ниже колен, под которое она надела бирюзовое платье с цветочным принтом, и шляпу с цветами.

Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
1/6

Ее Величество для выхода в свет выбрала также свои любимые украшения – жемчужный гарнитур. Аутфит королевы Великобритании дополняли черные туфли на низком ходу от марки Anello & Davide. Невозможно было не заметить бриллиантовую брошь на груди Елизаветы II, которая была изюминкой весеннего образа королевы.

Цвет настроения синий

Королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором она прибыла в Лондон. 92-летняя королева появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпке с меховой отделкой. Из-под классического пальто виднелось синее платье в цветочный принт. В подборе украшений Елизавета II была как всегда консервативна – элегантность образа подчеркнули жемчужное ожерелье и серьги. Особый восторг у публики вызвала новая брошь королевы в виде пера с голубым камнем.

Елизавета II прибыла в Лондон на мероприятие
Елизавета II прибыла в Лондон на мероприятие
Фото: AFP

Больше эпатажа: шляпа с перьями и светло-сиреневое пальто

Для службы в церкви Святой Магдалены британская королева надела светло-сиреневое пальто с отделкой из тесьмы цвета фуксии, и шляпку в тон, украшенную перьями. В вырезе пальто можно было разглядеть светлое платье с пестрым цветочным принтом, а дополнили образ черные перчатки, туфли и сумка.

Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
1/5

Королевский образ в розовых оттенках 

На очередное светское мероприятие Елизавета II надела яркое пальто цвета фуксии и шляпку в тон, декорированную красными перьями. При этом на королеве было платье с красной полосой, очень с ними сочетавшееся. Дополнили образ черные туфли, сумка и бархатные перчатки.

Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
Елизавета II
Фото: Фото: AFP
1/8

Ярко-желтое пальто для службы в церкви 

Из последних ее выходов в свет перед днем рождения стало ее появление во время службы в виндзорской часовне Святого Георгия. Сама королева, по традиции, надела пальто со шляпкой c фиолетовым декором. И снова выбор Ее величества пал на самые яркие краски – желтый. В тандеме с цветочным платьем желтое пальто освежало Елизавету II. 

К красочному наряду английская королева обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руках, которые были спрятаны под черными перчатками, держала кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга и, разумеется, брошку с бриллиантами.

Елизавета II в ярко-желтом пальто
Елизавета II в ярко-желтом пальто
Фото: AFP

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты. О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:

Смешные моменты. Елизавета II

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Весенние наряды: Елизавета II и принцесса Евгения посетили службу Стало известно, от чего пришлось отказаться Елизавете II В твидовом платье и с драгоценными часами: светлый образ Елизаветы II Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто
Елизавета II платье мода стиль наряд образ
Реклама

Новости партнеров

Вдова Евгения Евстигнеева - Цывина скоропостижно скончалась
Вдова Евгения Евстигнеева - Цывина скоропостижно скончалась
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Перед смертью Цывина тяжело переживала семейную драму
Перед смертью Цывина тяжело переживала семейную драму
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Вчера, 16:15Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 13:51Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Вчера, 11:04Шоу-бизнес

Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото

Вчера, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Вчера, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

18 апреляПсихология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

18 апреляFun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

18 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

18 апреляПсихология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

18 апреляТехно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

18 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

17 апреляFun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Новости партнеров

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя
В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Нове фото Алли Пугачової налякало мережу
Нове фото Алли Пугачової налякало мережу
«Желтые» зубы «Мисс России» возмутили Моро
«Желтые» зубы «Мисс России» возмутили Моро