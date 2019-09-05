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Королевской выход в школу: Кейт Миддлтон нарядилась в цветочное платье

Герцогиня сделала ставку на кокетливом образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Герцоги Кембриджские ведут детей в школу
Герцоги Кембриджские ведут детей в школу
Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджские, которые недавно порадовали британцев, вместе с принцем Джорджем, который идет в этом году в школу в 3-й класс, отвели в элитное учебное заведение и его младшую сестренку – 4-летнюю принцессу Шарлотту. Для такого важного события в жизни детей супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон выбрала не строгий наряд, а слегка кокетливое платье в цветочный принт.

Смотрите видео о том, как принц Уильям отпраздновал свой день рождения:

На опубликованных фото и видео на странице Кенсингтонского дворца в Instagram, Кейт Миддлтон запечатлена в платье-миди с длинными рукавами. С помощью тоненького пояса герцогине удалось подчеркнуть и так стройную талию.

INSTAGRAM (@kensingtonroyal)

Элегантный образ члена королевской семьи дополняли замшевые туфли-лодочки на небольшом каблуке и кожаная сумка, которую Кейт держала в руке. Необычно было видеть герцогиню со столь объемной укладкой. 

INSTAGRAM (@kensingtonroyal)

Стоит отметить, что супруга принца Уильяма была в хорошем расположении духа и много улыбалась фотографам. 

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальными укладкой и макияжем.

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