Королевской выход в школу: Кейт Миддлтон нарядилась в цветочное платье

Герцогиня сделала ставку на кокетливом образе

Герцоги Кембриджские ведут детей в школу Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджские, которые недавно порадовали британцев, вместе с принцем Джорджем, который идет в этом году в школу в 3-й класс, отвели в элитное учебное заведение и его младшую сестренку – 4-летнюю принцессу Шарлотту. Для такого важного события в жизни детей супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон выбрала не строгий наряд, а слегка кокетливое платье в цветочный принт.

Смотрите видео о том, как принц Уильям отпраздновал свой день рождения:

На опубликованных фото и видео на странице Кенсингтонского дворца в Instagram, Кейт Миддлтон запечатлена в платье-миди с длинными рукавами. С помощью тоненького пояса герцогине удалось подчеркнуть и так стройную талию.

5 Сен 2019 в 1:19 PDT INSTAGRAM (@kensingtonroyal)

Элегантный образ члена королевской семьи дополняли замшевые туфли-лодочки на небольшом каблуке и кожаная сумка, которую Кейт держала в руке. Необычно было видеть герцогиню со столь объемной укладкой.

5 Сен 2019 в 1:15 PDT INSTAGRAM (@kensingtonroyal)

Стоит отметить, что супруга принца Уильяма была в хорошем расположении духа и много улыбалась фотографам.

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальными укладкой и макияжем.

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