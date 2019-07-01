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Коса до пояса: как сделать простые прически с лентами

Учимся вплетать ленту в волосы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Модные прически с лентой на лето 2019
Модные прически с лентой на лето 2019
Фото: Pinterest

Летний период обязывает заплетать волосы и делать высокие прически. Особенно девушкам, у которых длинные волосы. Да и в жару более комфортно ходить с завязанными волосами. Но как научиться делать простые и красивые прически? В этом вам могут помочь атласные ленточки. 

Сегодня.Lifestyle предлагают различные варианты красивых причесок и пошаговую инструкцию, как заплетать ленту в волосы. 

Французская коса с лентой: пошаговое видео-инструкция 

Если у вас возникает вопрос, как модно заплести ленту в волосы, тогда представляем вашему вниманию идею французской косы. 

Французскую косу смело можно назвать одной из самых популярных причесок. Ко всему, она придает объема волосам. Сначала вам нужно научиться ее плести, а потом уже украшать лентой. 

Смотрите видео, как плести косу с лентой:

Прически с лентами на длинные волосы: тренды лета 2019 

Для более эффектного вида прически лучше, если волосы будут минимум средней длины. Тогда можно заплести косу или сделать высокий хвост. Обычная коса с лентой смотрится женственно и элегантно. Подходящий вариант прически для офисной моды. 

Как сделать простую прическу с ленточкой: стильные идеи
Фото: Pinterest
Как сделать простую прическу с ленточкой: стильные идеи
Фото: Pinterest
Как сделать простую прическу с ленточкой: стильные идеи
Фото: Pinterest
Как сделать простую прическу с ленточкой: стильные идеи
Фото: Pinterest
Как сделать простую прическу с ленточкой: стильные идеи
Фото: Pinterest
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К слову, в Украине вскоре отмечается мистический праздник Ивана Купала. С давних времен наши предки плели венки из живых цветов и травы. Но, если вы живете в городе и у вас нет такой возможности, атласный ленточки – отличная альтернатива сделать необычную прически на Ивана Купала и разнообразить свой look в этот день. 

Что касается цветовой гаммы, подбирайте ленточки в тон наряду или сочетаемые между собой оттенки. Материал также не важен, но, стоит отметить, что атласные изделия не совсем крепко держатся на голове. 

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Прически с лентой на распущенные волосы: модные идеи 

Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
Косичка с лентой: самые модные прически на лето 2019
Фото: Pinterest
1/6

Также красиво вплетенные ленточки смотрятся на распущенных волосах. Особенно, если вы не любите сложные плетения косичек. Бантик можно завязать возле шеи или просто собрать волосы в мальвинку, украсив прическу ленточкой. Не обязательно завязывать бантики, аксессуар можно оставить просто завязанным на узелок.  

Также ранее мы писали о самых крутых идеях на разную длину волос

Также узнайте в нашем видео, как сделать прическу "бабетта" собственноручно:

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