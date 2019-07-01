Коса до пояса: как сделать простые прически с лентами
Учимся вплетать ленту в волосы
Летний период обязывает заплетать волосы и делать высокие прически. Особенно девушкам, у которых длинные волосы. Да и в жару более комфортно ходить с завязанными волосами. Но как научиться делать простые и красивые прически? В этом вам могут помочь атласные ленточки.
Сегодня.Lifestyle предлагают различные варианты красивых причесок и пошаговую инструкцию, как заплетать ленту в волосы.
Если у вас возникает вопрос, как модно заплести ленту в волосы, тогда представляем вашему вниманию идею французской косы.
Французскую косу смело можно назвать одной из самых популярных причесок. Ко всему, она придает объема волосам. Сначала вам нужно научиться ее плести, а потом уже украшать лентой.
Смотрите видео, как плести косу с лентой:
Для более эффектного вида прически лучше, если волосы будут минимум средней длины. Тогда можно заплести косу или сделать высокий хвост. Обычная коса с лентой смотрится женственно и элегантно. Подходящий вариант прически для офисной моды.
К слову, в Украине вскоре отмечается мистический праздник Ивана Купала. С давних времен наши предки плели венки из живых цветов и травы. Но, если вы живете в городе и у вас нет такой возможности, атласный ленточки – отличная альтернатива сделать необычную прически на Ивана Купала и разнообразить свой look в этот день.
Что касается цветовой гаммы, подбирайте ленточки в тон наряду или сочетаемые между собой оттенки. Материал также не важен, но, стоит отметить, что атласные изделия не совсем крепко держатся на голове.
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Также красиво вплетенные ленточки смотрятся на распущенных волосах. Особенно, если вы не любите сложные плетения косичек. Бантик можно завязать возле шеи или просто собрать волосы в мальвинку, украсив прическу ленточкой. Не обязательно завязывать бантики, аксессуар можно оставить просто завязанным на узелок.
Также ранее мы писали о самых крутых идеях на разную длину волос.
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