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Костюм на заказ и три платья. Разбираем свадебные образы Остапчука и Горняк (фото)

Сегодня, 12:54

Влюбленные рассказали, как выбирали наряды для торжества

Недавно состоялась свадьба украинского шоумена, стендап-комика и ведущего гипер-шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк. Роскошное торжество не прекращают обсуждать в СМИ, а сами супруги продолжают радовать своих поклонников свадебными фотографиями, которые публикуют в Instagram.

О том, как выбирали свои свадебные наряды, какой из образов Кристины больше всего впечатлил Владимира и собирается ли она продавать свои свадебные платья, читайте далее в материале.

Образ Остапчука

Для долгожданной свадьбы Владимир Остапчук выбрал классический костюм-тройку черного цвета. Ведущий признался, что они с любимой думали о синем цвете, но сошлись на мнении, что черный будет смотреться с платьями Кристины более гармонично.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: Виктор Распутин

Костюм Остапчука был сшит в ателье украинского бренда, где Владимир частый гость. Его наряд выполнен по итальянскому крою, с приталенной посадкой, пиджак с острыми лацканами из атласной ткани и одной пуговицей по центру, которая может застегиваться двумя разными способами.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: Виктор Распутин

В качестве модной детали жених использовал булавку на лацкан с надписью #bestмуж.

Наряд Владимира Остапчука
Наряд Владимира Остапчука
Фото: Олежик Резниченко

Образ Кристины Горняк

Невеста сменила три образа во время свадьбы. Но все были одинаково сдержанные и элегантные. Ее первое платье – лаконичной, без лишних деталей. Кристина дополнила его минималистичными украшениями в ушах и вуалью.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: Виктор Распутин

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Второй наряд был с длинной фатой, более сияющим, этого требовала сама церемония – в свадебном декоре присутствовало множество свечей и гирлянд. Владимир Остапчук признался, что это платье впечатлило его больше всех.

Второй образ Кристины Горняк
Второй образ Кристины Горняк
Фото: Виктор Распутин

Примечательно, что первые два платья возлюбленная Остапчука выбрала в разных салонах своего родного города Львова.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: Виктор Распутин

Третий наряд для танцев Кристина Горняк шила в ателье по своему эскизу. В нем есть сверкающий акцент в виде ткани с пайетками и вырез на ноге.

Третий образ Кристины Горняк
Третий образ Кристины Горняк
Фото: Юрий Рева

На свадьбе невеста также меняла и прически. В этом ей помогала мастер Анастасия Мехеде. Сперва волосы Кристины были уложены в пучок и украшены вуалью, а затем фатой. Для дискотеки и конкурсов мастер сделала Кристине хвост, украсив его крыльями ручной работы от Vesna.

Образы Кристины и Владимира в деталях
Образы Кристины и Владимира в деталях
Фото: Виктор Распутин

Все три платья Кристина Горняк намерена продать. В приметы девушка не верит, и искренне надеется, что кому-то эти наряды принесут радость и счастье.

Ранее мы рассказывали, как организовать сказочную осеннюю свадьбу как у Кристины Горняк и Владимира Остапчука.

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Источники: Сегодня , Виктор Распутин
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