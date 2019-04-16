Кожаные брюки с кружевной блузой: трендовый образ Шарлиз Терон

Актриса позировала перед камерами в черно-белом look

Шарлиз Терон Фото: AFP

Голливудская красотка Шарлиз Терон, которая ошеломила сменой имиджа и голубым платьем на красной дорожке "Оскара 2019", посетила пресс-конференцию фильма "Та еще парочка" в трендовом наряде.

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На мероприятие Шарлиз Терон надела укороченные кожаные брюки в ансамбле с белой блузкой в "бабушкином" стиле. Сквозь прозрачную кружевную ткань хорошо просматривался черный бюстгальтер, что придавало образу пикантности. Завязки внизу брюк гармонично соседствовали с лаковыми лодочками на каблуках.

Шарлиз Терон в черных кожаных брюках и белой блузе Фото: Getty Images

Из украшений на 43-летней актрисе были миниатюрные золотые серьги и кольцо в форме месяца.Свои недавно перекрашенные в брюнетку волосы голливудская звезда аккуратно уложила.

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывали лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино.

Недавно в нашем сюжете мы рассказывали, что у Шарлиз Терон новый роман:

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