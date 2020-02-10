Красная дорожка Оскара-2020: ТОП-5 нарядов, от которых невозможно отвести глаз

Скарлетт Йоханссон, Сальма Хайек, Реджина Кинг и другие звезды покорили зрителей

Образы звезд на красной дорожке "Оскара-2020" Фото: Getty Images

Сегодня, 10 февраля, гости 92-й церемонии вручения наград "Оскар-2020" в прямом смысле этого слова блистали на красной дорожке. Для такого важного события в мире кино голливудские знаменитости готовились не один месяц, выбирая лучшие платья для эффектного выхода.

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Пока коллеги поздравляют Брэда Питта с победой в номинации "Лучший актер второго плана", Сегодня.Lifestyle предлагают свою подборку ТОП-5 нарядов голливудских актрис, от которых сложно оторвать взгляд.

В этому году настоящий фурор произвели: актрисы Скарлетт Йоханссон, Сальма Хайек, Реджина Кинг, Сандра О и певица Жанель Монэ.

Образ Скарлетт Йоханссон от Oscar de la Renta Фото: Getty Images Сальма Хайек в Gucci Фото: Getty Images Реджина Кинг – платье Versace Наряд Жанель Монэ от Ralph Lauren Фото: Getty Images Сандра О – наряд ELIE SAAB Фото: Getty Images 1/5

Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события. Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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