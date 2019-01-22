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Красная юбка и фиолетовые колготки: яркий образ звезды "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер снова удивила ярким нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
Сара Джессика Паркер Фото: Getty
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty

Сара Джессика Паркер, пришедшая ранее на шоу Стивена Кольберта с развевающимися на ветру волосами, была замечена на улицах Нью-Йорка.

Дело в том, что не так давно стартовали съемки нового сезона очередного сериала с участием звезды нашумевшего "Секса в большом городе". Лента получила название "Развод", и ее героиня чем-то напоминает Кэрри Брэдшоу – она также является жительницей Нью-Йорка, часто видится со своими близкими подругами и постоянно говорит о мужчинах.

В принципе, даже стиль одежды обеих героинь Сары Джессики чем-то схож. Например, на этот раз Паркер примерила синюю блузку и красную юбку, под которые надела фиолетовые колготки и туфли цвета морской волны. Дополнило образ теплое серое пальто в "гусиную лапку" и неизменная прическа Сары Джессики.

Сара Джессика Паркер. Фото: Getty

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле пришла в платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанном пайетками. 

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Источник: Сегодня
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