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Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

Сегодня, 18:14

Испанская королева снова появилась на публике во время пандемии

Королева Летиция во время пандемии коронавируса отправилась в тур по городам Испании вместе со своим супругом королем Филиппом. На каждом новом мероприятии она демонстрирует свежий образ. Так, ранее испанская королева показала, как носить toltal-white летом, а на этот раз она выбрала элегантное голубое платье.

В монастыре Санта-Мария-де-Поблет в Таррагоне 47-летняя королева Летиция появилась в небесно-голубом асимметричном платье с длинными рукавами и поясом на талии. На ее ногах красовались эспадрильи на платформе с завязками. У ее величества была защитная маска, а волосы собраны в хвост.

Король Филипп и королева Летиция
Король Филипп и королева Летиция
Фото: Getty Images

Король Филипп выбрал серый костюм, светлую рубашку и галстук с принтом. Все это гармонично смотрелось с нарядом его супруги.

Напомним, что недавно мы рассказывали, как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день. Мы также публиковали ТОП-10 трендовых белых платьев на лето.

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