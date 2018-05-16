Кто будет делать свадебный макияж Меган Маркл

В макияже Меган предпочитает выделять глаза

Как и Кейт Миддлтон, Меган Маркл решила не использовать услуги звездных визажистов. Стало известно, что макияж для Маркл будут делать ее друзья, имена которых пока неизвестны.

Это будут не профессиональные визажисты, а близкие Меган. Таким образом Маркл сэкономит деньги из королевской казны.

Отметим, что Меган предпочитает неброский макияж и часто делает акцент на глаза. Помаду или блеск будущая супруга принца Гарри выбирает в основном нюдовых оттенков.

А вот с прической дела обстоят серьезнее: по сообщениям западных СМИ, Меган Маркл уже выбрала стилиста по волосам и даже провела репетицию прически. Автором свадебной укладки Маркл будет Мигель Перес – известный британский стилист. Выбрать Переса Маркл посоветовала Амаль Клуни, которая является его клиенткой уже несколько лет. Фирменная укладка, которую Мигель делает чаще всего – крупные локоны.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.

Ранее мы писали о том, где вы можете посмотреть онлайн-трансляцию свадебного торжества.

Также стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри проведут ночь перед свадьбой.

Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже: