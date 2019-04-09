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Кто из звезд Голливуда носит одежду украинских брендов: фото

Украинские дизайнеры одевают мировых звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Рианна в платье украинского бренда Marianna Senchina
Рианна в платье украинского бренда Marianna Senchina
Фото: Getty Images

Украинскими дизайнерами чаще интересуются звезды Голливуда. Иногда случается, что о своей популярности не догадываются и они сами, говорится в выпуске общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот на телеканале "Украина".

Так произошло с украинским дизайнером Еленой Даць. Однажды ей позвонила подруга и дрожащим голосом сказала: "Лена, это твое платье". Она не сразу поняла, что случилось. Тогда подруга уговорила ее зайти в интернет и посмотреть на какую-то фотографию голливудской звезды Шэрон Стоун. Но когда Елена увидела фото, то не поверила своим глазам, – звезда Голливуда была одета в ее платье.

Шэрон Стоун в платье Елены Даць
Шэрон Стоун в платье Елены Даць

Елена Даць – дизайнер из Львова, и признание получила еще во времена студенчества, когда ею смоделированное платье представители ЮНЕСКО отобрали для всемирной выставки. С тех пор Елена успела получить немало наград, стать постоянной участницей недели моды в Париже и дважды представить свои коллекции на Каннском фестивале.

Именно в Каннах к Елене подошла американка и представилась подругой Шэрон Стоун. Женщина попросила у дизайнера несколько платьев якобы для самой кинодивы. Елена не поверила, но все же собрала пакеты и отдала незнакомке, почти сразу забыв об этом случае. А почти через два года случайно увидела фотографии Шэрон Стоун в платье из того пакета. Фото кинодивы в наряде украинского дизайнера опубликовали туристы, которые случайно встретили ее на улицах Тель-Авива.

Еще одна украинская дизайнер, которая внезапно увидела в интернете свое платье на звезде Голливуда, – Ольга Навроцкая. Ей удалось поработать со звездами почти всего СНГ, а теперь имя Ольги известно и среди голливудских селебретиз. Но об этом она узнала случайно.

В поисках вдохновения Ольга смотрела церемонию вручения премии "Золотой глобус". И как только она размечталась о том, как было бы классно, если бы кто-то из голливудских звезд оделся в ее бренд на церемонию, увидела на одной из фотографий знакомое синее пятно.

Это было платье Ольги, в которой на сцену "Золотого глобуса" выходила американская комедиантка Меган Меллалли. Оказалось, актриса заказала наряд из заграничный интернет-магазин и так себе понравилась в этом платье, что через социальную сеть даже выразила Ольге благодарность.

Кстати, соцсети сконтактировали не только Ольгу Навроцкую с западными знаменитостями.

Украинский дизайнер Марианна Сенчина получила сообщение, которое вообще разделило ее карьеру на "до" и "после". Это было письмо от стилиста известной американской певицы Рианны, который попросил дизайнера выслать платье. В тот же день, волнуясь, она отправила пакет в США и за неделю случайно наткнулась на статью, в которой говорилось о том, что певица надела платье украинского бренда. На дизайнера сразу посыпался шквал звонков и сообщений с вопросами, как ей это удалось.

Но еще больше вопросов однажды получила дизайнер из Донецка Эльвира Гасанова, когда в интернете появилось фото, на котором скандальная американская знаменитость Кортни Кардашьян позирует в ее эпатажном прозрачном платье.

Кортни Кардашьян в полностью прозрачном платье позирует вместе со своими сестрами
Кортни Кардашьян в полностью прозрачном платье позирует вместе со своими сестрами
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Это платье уже стало визитной карточкой Эльвиры Гасановой в Голливуде особенно, когда в нем на вечеринку церемонии "Оскар" пришла певица Леона Керети. Платье украинского дизайнера назвали "самым голым" на Оскаре.

"Голое платье" украинского дизайнера Эльвиры Гасановой
"Голое платье" украинского дизайнера Эльвиры Гасановой

Также недавно 56-летняя голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin. А до этого платье от украинского дизайнера примеряла Кэти Перри.

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