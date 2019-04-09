Кто из звезд Голливуда носит одежду украинских брендов: фото

Украинские дизайнеры одевают мировых звезд

Рианна в платье украинского бренда Marianna Senchina Фото: Getty Images

Украинскими дизайнерами чаще интересуются звезды Голливуда. Иногда случается, что о своей популярности не догадываются и они сами, говорится в выпуске общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот на телеканале "Украина".

Так произошло с украинским дизайнером Еленой Даць. Однажды ей позвонила подруга и дрожащим голосом сказала: "Лена, это твое платье". Она не сразу поняла, что случилось. Тогда подруга уговорила ее зайти в интернет и посмотреть на какую-то фотографию голливудской звезды Шэрон Стоун. Но когда Елена увидела фото, то не поверила своим глазам, – звезда Голливуда была одета в ее платье.

Шэрон Стоун в платье Елены Даць

Елена Даць – дизайнер из Львова, и признание получила еще во времена студенчества, когда ею смоделированное платье представители ЮНЕСКО отобрали для всемирной выставки. С тех пор Елена успела получить немало наград, стать постоянной участницей недели моды в Париже и дважды представить свои коллекции на Каннском фестивале.

Именно в Каннах к Елене подошла американка и представилась подругой Шэрон Стоун. Женщина попросила у дизайнера несколько платьев якобы для самой кинодивы. Елена не поверила, но все же собрала пакеты и отдала незнакомке, почти сразу забыв об этом случае. А почти через два года случайно увидела фотографии Шэрон Стоун в платье из того пакета. Фото кинодивы в наряде украинского дизайнера опубликовали туристы, которые случайно встретили ее на улицах Тель-Авива.

Еще одна украинская дизайнер, которая внезапно увидела в интернете свое платье на звезде Голливуда, – Ольга Навроцкая. Ей удалось поработать со звездами почти всего СНГ, а теперь имя Ольги известно и среди голливудских селебретиз. Но об этом она узнала случайно.

В поисках вдохновения Ольга смотрела церемонию вручения премии "Золотой глобус". И как только она размечталась о том, как было бы классно, если бы кто-то из голливудских звезд оделся в ее бренд на церемонию, увидела на одной из фотографий знакомое синее пятно.

Это было платье Ольги, в которой на сцену "Золотого глобуса" выходила американская комедиантка Меган Меллалли. Оказалось, актриса заказала наряд из заграничный интернет-магазин и так себе понравилась в этом платье, что через социальную сеть даже выразила Ольге благодарность.

Кстати, соцсети сконтактировали не только Ольгу Навроцкую с западными знаменитостями.

Украинский дизайнер Марианна Сенчина получила сообщение, которое вообще разделило ее карьеру на "до" и "после". Это было письмо от стилиста известной американской певицы Рианны, который попросил дизайнера выслать платье. В тот же день, волнуясь, она отправила пакет в США и за неделю случайно наткнулась на статью, в которой говорилось о том, что певица надела платье украинского бренда. На дизайнера сразу посыпался шквал звонков и сообщений с вопросами, как ей это удалось.

Но еще больше вопросов однажды получила дизайнер из Донецка Эльвира Гасанова, когда в интернете появилось фото, на котором скандальная американская знаменитость Кортни Кардашьян позирует в ее эпатажном прозрачном платье.

Кортни Кардашьян в полностью прозрачном платье позирует вместе со своими сестрами Фото: instagram.com/kourtneykardash

Это платье уже стало визитной карточкой Эльвиры Гасановой в Голливуде особенно, когда в нем на вечеринку церемонии "Оскар" пришла певица Леона Керети. Платье украинского дизайнера назвали "самым голым" на Оскаре.

"Голое платье" украинского дизайнера Эльвиры Гасановой

Также недавно 56-летняя голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin. А до этого платье от украинского дизайнера примеряла Кэти Перри.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram