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Кукольное платье с бантом: новый образ Кати Осадчей от украинского бренда

Украинская ведущая подчеркнула стройные ноги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская знаменитость Екатерина Осадчая не боится модных экспериментов и часто меняет стиль. Так, для прямого эфира шоу "Голос країни" ведущая выбрала насыщенное голубое платье от украинского бренда Sanna One.

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В голубом наряде с огромным бантом на поясе и глубоким декольте Катя напоминала куклу Мальвину, не хватало лишь голубого парика. На оголенных ногах модницы красовались бежевые туфли-лодочки из замши.

Катя Осадчая в ярко-голубом платье с огромным бантом
Катя Осадчая в ярко-голубом платье с огромным бантом
Фото: instagram.com/kosadcha

А на утонченной шее украинской знаменитости сверкало бриллиантовое ожерелье с крупными серьгами от французского бренда Van Cleef & Arpels. Волосы ведущей были аккуратно распущены, а в макияже был сделан акцент на глаза. 

Катя Осадчая позирует в бриллиантовом ожерелье
Катя Осадчая позирует в бриллиантовом ожерелье
Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим со шторами. Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.

Также напомним, что в воскресенье, 7 апреля, прошел первый прямой эфир шоу "Голос країни 9". В конце выпуска определились восемь полуфиналистов проекта – по два участника из команды Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа.

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