Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Культурный код нации: в моду снова возвращаются вышиванки и прядение

Вышивка популярна не только на одежде, но и на подушках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07

Культурный код нации. Украинцы снова увлекаются вышивкой и прядением. Древнему искусству охотно учатся девушки. Ксения Середа расскажет.

Яркий и оригинальный – мастерица Любовь Андреева показывает пуф, обшитый клетчатыми клочками ткани. Так он выглядит – современный пэчворк.

"Раньше аппликации украшали именно одежду. А вот из квадратиков и треугольников создавали одеяла. Сейчас в стиле пэчворк – шьют все, что угодно, это может быть и одежда, и обувь. Если раньше все делали вручную, сейчас половину механической работы выполняют машинки и специальные ножницы. Но толку и удовольствия от такой радости ничуть не меньше", – делится мастерица Любовь Андреева

Шить вручную – это мелкая моторика, работа руками. В результате люди не будут страдать от болезни Альцгеймера. Говорят, это хорошо влияет на память.

Цветы, петушки и национальные орнаменты. Сегодня украинская, хорошо известна вышивка, актуальна, как никогда. Вышивают не только на рубашках и полотенцах. Хорошо знакомые узоры встречаются уже на подушках.

Читайте также
Цвет настроения желтый: Деми Мур надела вышиванку от украинского бренда

Рукодельница Оксана Михайлева вышивает с детства. Поскольку в наследство от бабушки получила наперсток и мешочек с ниткой-мулине. Сейчас же говорит: современные украинцы снова влюбились в качественную вышивку.

"Это любовь, которая заложена в каждый крестик. И этот крестик, он присутствует в любой подушке. Это оберег", – трепетно говорит Оксана Михайлева о своем любимом деле.

Любовь к шитью на подушках Оксаны привила ее подруга – Наталья. Она начала вышивать на фетре. Для Украины это ноу-хау. Каждая работа – эксклюзивная, эскизы – авторские. На декоративном произведении даже можно спать, а потом стирать его как обычную подушку. Ведь современные материалы позволяют.

Ко Всемирному дню вышиванки 16 мая телеканал "Украина" и новости "Сегодня" устроят грандиозный народный показ вышиванок "ВышиванкаDAY" на Почтовой площади в Киеве. В показе вместе с известными украинцами, звездами шоу-бизнеса и любимыми ведущими телеканала "Украина" примут участие киевляне и гости столицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Цвет настроения желтый: Деми Мур надела вышиванку от украинского бренда Катерина Осадчая примерила стильную вышиванку Украинские спасательницы после работы вышивают обереги и иконы Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов
мода стиль вышиванка
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Шарлиз Терон об отношениях с Анджелиной Джоли: "Мы не друзья"

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

Новости партнеров

Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Кэтрин обнародовала новые фото очаровательной принцессы Шарлотты
Кэтрин обнародовала новые фото очаровательной принцессы Шарлотты
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой