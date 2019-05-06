Культурный код нации: в моду снова возвращаются вышиванки и прядение

Вышивка популярна не только на одежде, но и на подушках

Культурный код нации. Украинцы снова увлекаются вышивкой и прядением. Древнему искусству охотно учатся девушки. Ксения Середа расскажет.

Яркий и оригинальный – мастерица Любовь Андреева показывает пуф, обшитый клетчатыми клочками ткани. Так он выглядит – современный пэчворк.

"Раньше аппликации украшали именно одежду. А вот из квадратиков и треугольников создавали одеяла. Сейчас в стиле пэчворк – шьют все, что угодно, это может быть и одежда, и обувь. Если раньше все делали вручную, сейчас половину механической работы выполняют машинки и специальные ножницы. Но толку и удовольствия от такой радости ничуть не меньше", – делится мастерица Любовь Андреева

Шить вручную – это мелкая моторика, работа руками. В результате люди не будут страдать от болезни Альцгеймера. Говорят, это хорошо влияет на память.

Цветы, петушки и национальные орнаменты. Сегодня украинская, хорошо известна вышивка, актуальна, как никогда. Вышивают не только на рубашках и полотенцах. Хорошо знакомые узоры встречаются уже на подушках.

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Рукодельница Оксана Михайлева вышивает с детства. Поскольку в наследство от бабушки получила наперсток и мешочек с ниткой-мулине. Сейчас же говорит: современные украинцы снова влюбились в качественную вышивку.

"Это любовь, которая заложена в каждый крестик. И этот крестик, он присутствует в любой подушке. Это оберег", – трепетно говорит Оксана Михайлева о своем любимом деле.

Любовь к шитью на подушках Оксаны привила ее подруга – Наталья. Она начала вышивать на фетре. Для Украины это ноу-хау. Каждая работа – эксклюзивная, эскизы – авторские. На декоративном произведении даже можно спать, а потом стирать его как обычную подушку. Ведь современные материалы позволяют.

Ко Всемирному дню вышиванки 16 мая телеканал "Украина" и новости "Сегодня" устроят грандиозный народный показ вышиванок "ВышиванкаDAY" на Почтовой площади в Киеве. В показе вместе с известными украинцами, звездами шоу-бизнеса и любимыми ведущими телеканала "Украина" примут участие киевляне и гости столицы.

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