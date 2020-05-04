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Латекс, прическа-каре и откровенные боди: ТОП-5 ярких образов Насти Каменских в клипах

Сегодня украинская певица отмечает 33-летие

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:01

Украинская певица NK | Настя Каменских сегодня, 4 мая, празднует свой 33-й день рождения. Артистка покоряет сердца миллионов поклонников по всему миру не только своей музыкой без границ, но и стильными образами в музыкальных клипах. В день рождения певицы предлагаем вспомнить ТОП-5 самых необычных образов NK.

#этомояночь

С кардинально новым имиджем, новой музыкой и синглом #этомояночь Настя запустила сольный проект NК. И сделала это очень громко, ведь сегодня ее любят фанаты как у нас, так и за океаном.

В клипе на дебютный трек певица появляется в образе латиноамериканской красотки – страстной, яркой, веселой – девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения. Настя очень легко вжилась в роль своей героини, которая вдохновит девушек и женщин прислушаться к своему внутреннему голосу. И это не удивительно, поскольку певица успешно справляется с миссией мотивировать женщин на позитивные перемены и в реальной жизни.

Peligroso

Образ знойной красотки, которой по душе опасные рeligroso-парни стал очень знаковым. Это первый англо-испаноязычный трек NK | Насти Каменских. И он стал настоящим прорывом. Песня попала в международный чарт Billboard и много других, а Настя – стала первой украинской певицей, представленной в нем.

Волна популярности трека Peligroso привела NK в США, куда ее пригласили презентовать песню и рассказать о своем творчестве топовые радиостанции и телеканалы, и на студию звукозаписи, где появился на свет совместный ремикс на трек с мировой звездой латиноамериканского регеттона, номинантом на премию Grammy De La Ghettо.

ELEFANTE

В клипе артистка меняет три образа, и каждый из них по-своему крут. Но образ Pantera Negra попал в самое сердце. Грациозный и нежный, на грани дерзкой сексуальности, где латекс и с принтованными колготками уравновешивает классика в мэйкапе. Кроме того, его можно считать очень символическим, ведь прыткость этой дикой кошки можно сравнить с молниеносным успехом артистки в Латинской Америке.

На сегодня этот трек не знает границ, покорив США, Канаду и Мексику, он расширяет горизонты, попадая в чарты по всему миру: Испания, Италия, Румыния, Турция и даже Индия. Кроме того, трек вошел в плейлист топ-50 лучших треков мира в Shazam. А, имя украинской певицы попало в один список со звездами мирового масштаба как LADY Gaga, Dua Lipa, Alicia Keys, Black Eyed Peace, The Weekend и др.

Попа как у Ким

Дерзкий трек ворвался в чарты сразу после релиза и занял топовые позиции. А клип на трек стал настоящим диджитальным прорывом, собрав более 50 миллионов просмотров. В клипе NK появляется в нескольких соблазнительных образах, однако сотни восторженных комментариев собрала прическа-каре и прямые волосы в одном из них.

Lollipop

На счету NK уже не одна громкая творческая коллаборация со звездами с мировым именем. Совместный ремикс на Peligroso с De La Ghettо, слияние трех культур от NK, всемирно известного исполнителя реггетона Джейкоба Форевер и доминиканского молодого артиста Джесси Франко в треке Miami.

И трогательный романтичный клип на трек "Lollipop", созданный в коллаборации с испанским исполнителем Juan Magan, который признан во всем мире за весомую роль в развитии жанра Electro Latino. Клип рассказывает историю о пылкой любви, разделенной расстоянием. Одним из центральных образов певицы стал трендовый страстный неон, который встречался в коллекциях Christopher Kane, Caroline Herrera и Valentino и др.

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В образе NK салатовый кружевной боди создал эффект прозрачного свечения, который дополнили стильные двухцветные брюки-клеш. Подчеркнули и акцентировали флуоресцентный тандем неоновые стрелки на глазах и массивные аксессуары.

Отметим, что звездный супруг уже поздравил именинницу с днем рождения. Потап посвятил Насте Каменских авторские строки о любви.

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