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Леди совершенство: Иванка Трамп примерила розовое платье за 40 тысяч гривен

Дочь президента США поразила элегантностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Дочь президента США и бизнесвумен Иванка Трамп
Дочь президента США и бизнесвумен Иванка Трамп
Фото: AFP

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, которую на днях мы видели в Африке в желтом брючном костюме, выбрала облегающее платье более спокойного нежно-розового оттенка. 

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Для государственного ужина с правителями Африки 37-летняя бизнесвумен облачилась в облегающее платье с длинными рукавами-плиссе от австралийского бренда Alex Perry. Эффектный наряд обошелся госпоже Трамп около 1,5 тысяч долларов (40 тысяч гривен). 

Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry
Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Ее нежный и элегантный look украшала обувь настоящей леди – белые туфли с камнями. Также Иванка удивила выбором прически – собранные волосы с небрежно подкрученными прядями у виска, а ведь мы ее привыкли видеть с распущенными волосами.

Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической
Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности. 

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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