Леди совершенство: Иванка Трамп примерила розовое платье за 40 тысяч гривен

Дочь президента США поразила элегантностью

Дочь президента США и бизнесвумен Иванка Трамп Фото: AFP

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, которую на днях мы видели в Африке в желтом брючном костюме, выбрала облегающее платье более спокойного нежно-розового оттенка.

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Для государственного ужина с правителями Африки 37-летняя бизнесвумен облачилась в облегающее платье с длинными рукавами-плиссе от австралийского бренда Alex Perry. Эффектный наряд обошелся госпоже Трамп около 1,5 тысяч долларов (40 тысяч гривен).

Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry Фото: instagram.com/alwaysivanka

Ее нежный и элегантный look украшала обувь настоящей леди – белые туфли с камнями. Также Иванка удивила выбором прически – собранные волосы с небрежно подкрученными прядями у виска, а ведь мы ее привыкли видеть с распущенными волосами.

Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической Фото: instagram.com/alwaysivanka

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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