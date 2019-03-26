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Леди совершенство: новый выход королевы Летиции в бежевом платье

Королева Испании продолжает удивлять элегантными образами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Король и королева Испании
Король и королева Испании
Фото: AFP

Королева Летиция, которая сейчас перебывает с официальном визитом в Аргентине и уже успела поразить элегантным платьем от Hugo Boss, на это раз появилась в строгом, но женственном платье.

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Во время торжественного приема в правительственном доме королева Испании появилась в безупречном платье бежевого цвета с оголенными плечами от Pedro del Hierro. Наряд подчеркивал стройную фигуру 46-летней королевы, а кожаные лодочки на шпильке придавали еще больше стройности ее ногам.

46-летняя королева на приеме в Аргентине
46-летняя королева на приеме в Аргентине
Фото: AFP

Леди совершенство довершила свой торжественный образ лаконичной укладкой, макияжем в коричневых тонах, а также длинными серьгами с жемчугом и цветами.  

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: AFP

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

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