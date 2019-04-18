Леди в бирюзовом: Энн Хэтэуэй удивила выбором брючного костюма
Элегантный выбор звезды – брючный костюм-двойка
36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй удивила выбором элегантного и классического наряда, ведь звезду редко можно увидеть в подобных образах.
Фотографы подловили актрису у входа возле студии BBC Radio в Лондоне в бирюзовом костюме двойке от уругвайского бренда Gabriela Hearst, который состоял из классических брюк, расклешенных к низу, и удлиненном пиджаке на черных пуговицах. Из-под жакета выглядывала красивое нижнее белье с черными кружевами.
Ее стильный образ завершали лаковые туфли-лодочки на высоких каблуках и маленькая сумочка в форме чемодана. Из аксессуаров сквозь едва накрученные локоны виднелись массивные серьги с сине-зелеными камнями бренда Rachel Comey, а глаза прикрывали темные солнцезащитные очки.
Недавно 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес, в эфире которого сделала неожиданное признание: звезда решила завязать с алкоголем.
Напомним также, Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в предстоящей картине Роберта Земекиса – экранизации книги "Ведьмы" детского писателя Роальда Даля. Энн Хэтэуэй досталась роль Великой Верховной Ведьмы.
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