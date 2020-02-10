Леди в черном: Марго Робби оголила плечи на красной дорожке Оскара-2020

Звезда Голливуда нарядилась в элегантное платье с брошью

Марго Робби Фото: Getty Images

На красной дорожке 92-й церемонии награждения кинопремии "Оскар-2020", которая стартовала в Лос-Анджелесе 10 февраля, свой наряд продемонстрировала звезда Голливуда – актриса Марго Робби. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать о церемонии "Оскар-2020":

В этом году Марго была номинирована в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Кайлы Посписил в фильме "Скандал". Среди конкуренток звезды — Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") и Флоренс Пью ("Маленькие женщины").

Марго Робби на красной дорожке "Оскара-2020" Фото: Getty Images

Кинозвезда решила эпатировать зрителей элегантным черным платьем с оголенными плечами. Пикантности монохромному образу придавали два ярких акцента – красные губы и брошь, декорированная камнем цвета морской волны. А миниатюрные банты на руках Марго придавали ей кокетливого вида.

Напомним, "Сегодня" уже рассказывали о том, кто прошелся по красной дорожке "Оскар-2020". Так, актриса Натали Портман своим нарядом намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров в этом году. А Скарлетт Йоханссон в откровенном платье Oscar de la Renta произвела настоящий фурор.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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