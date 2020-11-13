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Леди в красном: Иванка Трамп надела идеальный костюм за 700 долларов

Сегодня, 14:31

Советница президента не боится быть в центре внимания

Иванка Трамп, которая недавно отпраздновала 39-летие, впечатлила публику очередным модным аутфитом. Советница президента выступила на мероприятии, приуроченном к месяцу индийского народа, в total red образе от французского бренда Sandro. Можем поспорить, что этот костюм – один из любимых в гардеробе Иванки, так как она в нем появляется не впервые.

Так, 39-летняя Иванка надела ярко-красный двубортный пиджак с пуговицами за 455 долларов и укороченные расклешенные брюки в тон за 250 долларов. К костюму Трамп подобрала идеальные черные босоножки с открытым носком на высоких каблуках.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Прическу Иванка не меняет и укладывает волосы с пробором по центру. Свой образ она дополнила защитной маской с ярким принтом.

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Фото: instagram.com/ivankatrump

Примечательно, что в этом же луке дочь Трампа появлялась два года назад во Флориде, а также минувшим летом в Миннесоте.

Ранее мы рассказывали как повторить деловой образ от Иванки Трамп.

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