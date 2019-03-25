Леди в красном: Катя Осадчая удивила огромной шляпой

Украинская звезда надела красный наряд

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно примеряла малиновое платье, поделилась с подписчиками в Instagram новым образом – total red.

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Стильная красотка позирует на фоне портрета знаменитого писателя Тараса Шевченко в Национальной опере Украины. Для светского выхода Осадчая выбрала красное вечернее платье-рыбку с оголенными плечами от украинского бренда Dafna May и роскошной шляпой с широкими полями в тон наряду также от украинского дизайнера Marta Holod.

Стильная украинская ведущая Фото: instagram.com/kosadcha

Стоит отметить, что стильный головной убор ведущей был украшен прозрачной тканью-сеткой в горох, что придавало изделию особой уникальности. Массивные серебряные серьги и собранные в пучок волосы стали отличным дополнение праздничного образа Кати.

Катя Осадчая в ярко-красном наряде Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне. А также запостила снимок, на котором запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом.

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