Ленни Кравиц стал лицом нового аромата Yves Saint Laurent

Рекламную кампанию снял знаменитый кинорежиссер

Легендарный музыкант Ленни Кравиц, который приезжал в Киев в прошлом году, стал лицом нового мужского аромата Y бренда Saint Laurent. Тизеры рекламных роликов были опубликованы в Instagram-аккаунте YSL. Съемкой рекламной кампании занялся 65-летний нидерландский режиссер и фотограф Антон Корбейн, известный своими клипами для групп Depeche Mode и U2.

Ленни Кравиц Фото: instagram.com/lennykravitz

"Я всегда восхищался Ив Сен-Лораном. Его работами, его эстетическим видением, его образом жизни, его смелостью. Он был потрясающе разносторонним и черпал вдохновение из многих источников. Также у меня довольно много одежды Saint Laurent. Так было всегда. К этой одежде не нужно пытаться привыкнуть. Она просто стала частью моего образа жизни на многие годы. Поэтому для меня это очень органичная коллаборация", – рассказал Кравиц о своем участии в новой кампании. Об этом сообщает Women Wear Daily.

Международный генеральный менеджер YSL Стефан Бези, в свою очередь, отметил, что Ленни Кравиц "всегда бросает вызовы себе" и стирает грань невозможного.

Это не первое сотрудничество Ленни Кравица и модного дома. Совсем недавно Ленни Кравиц стал героем осенне-зимней рекламной кампании 2020 года.

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