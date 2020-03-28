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Let's support our doctors: украинские дизайнеры шьют спецодежду для врачей

В акции уже приняли участие бренды Frolov, Lake Studio, Bobkova и Tago

Инна Петрова
Сегодня, 15:54

В период пандемии коронавируса украинские дизайнеры шьют не привычные модели, а спецодежду для врачей. К инициативе бренда Bevza уже присоединились Frolov, Lake Studio, Bobkova и Tago.

Коронавирусная инфекция распространяется по Украине достаточно быстро, и уже коснулась знаменитостей. Бренды решили перенаправить свои производственные мощности на создание костюмов и масок для работников медицинских учреждений. Таким образом представители модной индустрии решили помочь тем людям, которые ежедневно сталкиваются с опасным COVID-19.

Украинские дизайнеры шьют спецодежду для врачей
Украинские дизайнеры шьют спецодежду для врачей
Фото: instagram.com/frolovheart

"Согласно статистике, коронавирус в нашей стране распространяется все активней. К сожалению, наша медицинская система к этому не готова. Поэтому мы собрались здесь с лучшими портными в городе, чтобы сделать костюмы для наших медицинских работников", – рассказала в Instagram основательница и креативный директор бренда Bevza Светлана Бевза.

К акции присоединились другие украинские бренды, в числе которых Frolov, Lake Studio, Bobkova и Tago. На странице Frolov в социальной сети появился пост со снимком команды бренда в новых одноразовых костюмах.

"Несмотря на то, что карантин официально продлен, команда #FROLOV почти в полном составе вышла из карантина. Бесспорно – в масках, с антисептиками и на безопасных расстояниях (кроме этого фото)", – говорится в описании к фото.

INSTAGRAM

Поддержать украинских врачей можно самыми разными способами: принять участие в пошиве, предоставить материалы или контакты поставщиков, а также материальные средства.

Подготовлено по материалам Vogue.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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