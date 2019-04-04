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Летящей походкой: Сара Джессика Паркер прогулялась по улицам в шелковой пижаме

Актриса показала стильный look в пижамном костюме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер опубликовала в Instagram стильный пижамный look, который выглядит как нарядный костюм. 

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Икона стиля умеет сочетать несочитаемое. В белой шелковой пижаме от Intimissimi, под которую Паркер надела майку с леопардовым принтом, можно не только спать, оказывается, но и гулять по городу.

"В шелковой пижаме ты выглядишь роскошно, и даже не нужно переодеваться, когда просыпаешься по утрам", – написала под фото актриса. 

Сара Джессика Паркер в белом пижамном костюме от Intimissimi
Сара Джессика Паркер в белом пижамном костюме от Intimissimi
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

К шелковому костюму Сара Джессика Паркер добавила черный клатч, солнцезащитные очки, массивную подвеску и босоножки с "хищным" принтом. После такого дополнения пижамный look превращается в романтический образ, в котором смело можно выходить на улицу. 

INSTAGRAM (@sjp_daily)

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками. 

В марте этого года культовая актриса отпраздновала свой 54 день рождения. Детали в нашем сюжете:

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