Levis, Moschino и Zara: какие известные бренды отшиваются в Украине

Одежда класса Lux производится украинками

От верхней одежды и до нижнего белья – украинские швеи как пчелки отшивают на отечественных фабриках вещи для европейских стран и Америки. А именно: известные джинсы Levis, футболки, брюки и платья для испанской Zara шьют на Закарпатье. Люксовые марки одежды Dolce & Gabbana и Moschino производят в Николаевской области.

Как рассказывает голова Ассоциации легкой промышленности Украины Татьяна Изовит, нет ни одного известного бренда, который бы не отшивался на территории нашей страны. Причем это касается швейной и обувной отрасли. Германия занимает первое место по заказу одежды в Украине и уже на протяжение 20 лет наши швеи производят одежду для известной немецкой компании Hugo Boss.

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Ткань, фурнитуру, нитки и лекала – все это предоставляют бренды, украинкам лишь остается предоставить качественно пошить одежду. А вот в Украину привозят такой же ассортимент, правда, пошит он в Китае, Таиланде и Бангладеше. Там рабочая сила дешевле, чем у нас.

Напомним, недавно мы публиковали рейтинг самых популярных брендов в мире. Какая марка одежды заняла лидирующую позицию – узнайте по ссылке.

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